Έξι βαθμοί χωρίζουν την πρωτοπόρο Άρσεναλ από την 3η Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες μονομαχούν για τη 12η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Η 3η Ρόμα υποδέχεται στο «Ολίμπικο» τη 14η Μόντζα για τη 13η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Χάαλαντ σκόραρε σε κάθε μία από τις 4 τελευταίες αναμετρήσεις πρωταθλήματος της Σίτι με την Άρσεναλ.

Πέντε στα πέντε στην έδρα της έχει να επιδείξει η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, με 10 γκολ υπέρ και 2 κατά, όμως η επίθεσή της δεν πείθει: 17 τέρματα σε 11 αγωνιστικές, τα λιγότερα ανάμεσα στις ομάδες της πρώτης οκτάδας. Τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στα έξι τελευταία της παιχνίδια. Οι νίκες ήρθαν με ένα γκολ διαφορά. Θα λείψουν λόγω τραυματισμού ο επιθετικός Σάκα (4 γκολ) και ο μέσος Θουμπιμέντι. Στην πρώτη σεζόν του Έντσο Μαρέσκα, μετά την εποχή Γκουαρδιόλα, η Σίτι ξεκίνησε με 7 νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, έκτοτε όμως μετρά έναν πόντο στις 4 επόμενες (0-1-3). Στα μέσα της εβδομάδας παραχώρησε 2-2 στη Νάπολι για το Τσάμπιονς Λιγκ, ισοφαρίζοντας δύο φορές. Εκτός είναι μόνο ο επιθετικός Σεμένιο (2 γκολ). Η ποιότητα των «πολιτών» στην επίθεση, απέναντι σε μια Άρσεναλ που δυσκολεύεται να σκοράρει χωρίς τον Σάκα, δίνουν αξία στο διπλό στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία».

Τέσσερα σερί τρίποντα στο πρωτάθλημα μετράει η Ρόμα, παραμένοντας αήττητη (9-3-0). Τελευταία της επιτυχία ήταν το 5-1 στην Πάρμα, όπου ο Μάλεν (12 γκολ) σκόραρε τέσσερις φορές. Στο «Ολίμπικο» μετρά 18 διαδοχικούς αγώνες στη Serie A χωρίς ήττα (14 νίκες). Την Τετάρτη απέσπασε 2-2 στο Παρίσι και έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε βαθμό από την Παρί Σεν Ζερμέν στη φετινή League Phase. Μετά τη χθεσινή νίκη της Λάτσιο στο Τορίνο βρίσκεται πέντε πόντους πίσω της, με το ντέρμπι της πόλης να έρχεται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Έχει την παραγωγικότερη επίθεση, μαζί με την Ίντερ, από 36 γκολ. Παραμένει εκτός ο μέσος Πελεγκρίνι. Στον πάγκο της Μόντζα κάθεται ο Ιβάν Γιούριτς, που πέρασε σύντομα και άχαρα από τη Ρόμα. Οι «μπιανκορόσι» πήραν ανάσα με το 3-0 επί της Φιορεντίνα τη Δευτέρα, όπου ο Βαρέλα (11 γκολ σε ισάριθμα ματς) σκόραρε δύο φορές. Μακριά από το «Μπριαντέο» όμως μετρούν μία ισοπαλία και 5 ήττες. Βρήκαν πάντως δίχτυα και στις 6 εξόδους τους, με Ίντερ, Πάρμα, Λέτσε, Λάτσιο, Τορίνο, Μπολόνια.

Τέσσερα G/G στα 6 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και 6/7 πιο πρόσφατα σε όλες τις διοργανώσεις για τη Ρόμα. Η Μόντζα δεν έχει νικήσει ποτέ τους «τζαλορόσι» στη Serie A. Απόψε η νίκη των γηπεδούχων με γκολ και από τις δύο πλευρές έχει τύχη.

698. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2 DNB 2,55

704. ΡΟΜΑ - ΜΟΝΤΖΑ 1&G 2,25