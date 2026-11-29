Ο Σωτήρης Τερζής βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αποψινό ματς στο Περιστέρι, ενώ η παρουσία του θα είναι ακόμα πιο σημαντική στην αναμέτρηση του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Ο 19χρονος επιθετικός ανήκει στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού από το 2023 και πέρσι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ έκανε ντεμπούτο στο ματς με την Ρόμα για το Europa League, στο οποίο οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα.

Φέτος ο Τερζής μετράει 4 γκολ και 2 ασίστ με την Κ19 του συλλόγου και βρέθηκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας και για το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ, όσο και για αυτό με τον Ατρόμητο. Την Πέμπτη δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και σήμερα, όμως υπάρχει λόγος που ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον θέλει μαζί του.

Την Τετάρτη το «Τριφύλλι» αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο και εκεί υπάρχει κανονισμός που υποχρεώνει τις ομάδες να χρησιμοποιούν σε όλο το 90λεπτο τουλάχιστον δύο παίκτες γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2004, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες.

Προϋποθέσεις τις οποίες πληρούν οι Κάτρης και Κοντούρης, όμως είναι προφανές ότι χρειάζεται να υπάρχει εναλλακτική και στον πάγκο! Οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής και Τσίγκας εκπροσωπούν την «Γαλανόλευκη» στο Μουντιάλ Κ17, επομένως ο Τερζής αποτελεί την πρώτη επιλογή σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόοπτο με τους δύο συμπαίκτες του που αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού.