Πένθος για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς ο πατέρας του «έφυγε» από τη ζωή.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Βάσκου τεχνικού του Ολυμπιακού, καθώς ο πατέρας του «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη στο Σαν Σεμπαστιάν, σε ηλικία 87 ετών, όπως επιβεβαιώνουν τοπικά μέσα της Ισπανίας.

Στο πλευρό του βρίσκονταν η οικογένειά του. Ο Άνχελ Αλγουαθίλ Μαρτίνεθ ήταν παντρεμένος με την Άννα Μαρί Μπαρενεξέα και είχαν αποκτήσει επτά παιδιά, δεκατρία εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Ο Αλγουαθίλ δεν μπόρεσε να βρεθεί κοντά στον πατέρα του, καθώς την Πέμπτη αντιμετώπιζε με τον Ολυμπιακό τη Μίλαν, για τη League Phase του Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη με την ομάδα του για την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη και βεβαίως μετά θα μεταβεί στην πατρίδα του για την κηδεία του πατέρα του.

