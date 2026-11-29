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Ο Ρικάρντο Βέλιο σχολίασε την απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό στην κάμερα της NOVA

Ο Ρικάρντο Βέλιο μίλησε για την αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην κάμερα της Nova.

Για το παιχνίδι:

«Περιμένουμε τον κόσμο. Για αυτούς δίνουμε το 100%», ήταν η ατάκα του, αναφερόμενος παράλληλα και στο αγωνιστικό σκέλος. «Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες αλλά θα τα δώσουμε όλα και θα παλέψουμε για τη νίκη»,

«Να παίξουμε καλά, να παλέψουμε και στο τέλος θα δούμε. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Για την διατήρηση της εστίας του δίχως γκολ στα τελευταία παιχνίδια:

«Πρέπει να είμαστε συμπαγείς όπως τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Να μην κάνουμε λάθη και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας κόντρα στον Ολυμπιακό».