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Με ποινή αποκλεισμού πέντε αγώνων τιμωρήθηκε ο rookie των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Φέλιξ Οκπάρα, ο οποίος γρονθοκόπησε τον Ρομπ Ντίλινγκχαμ κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της G League.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, ο 22χρονος σέντερ τιμωρήθηκε για τη γροθιά που έριξε στο πρόσωπο του αντιπάλου του, στην αναμέτρηση της Capital City Go-Go με τους Westchester Knicks την Παρασκευή (27/11).

Συγκεκριμένα, οκτώ λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της τέταρτης περιόδου, ο Οκπάρα δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον Ντίλινγκχαμ, την ώρα που περνούσε τη γραμμή του κέντρου. Ο νεαρός ψηλός αναζήτησε αρχικά το σφύριγμα των διαιτητών και, όταν αυτό δεν ήρθε, αντέδρασε χτυπώντας τον αντίπαλό του με γροθιά στο πρόσωπο.

Ο Ντίλινγκχαμ έπεσε στο παρκέ, ωστόσο σηκώθηκε αμέσως και κινήθηκε προς το μέρος του Οκπάρα, ο οποίος απομακρυνόταν. Τόσο οι διαιτητές όσο και οι υπόλοιποι παίκτες μπήκαν γρήγορα στην μέση και έτσι ηρέμησαν τα πνεύματα.

Αμφότεροι αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με τους Westchester Knicks να επικρατούν με 125-104.

Δείτε το βίντεο: