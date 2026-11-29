Πέντε βαθμούς μπροστά από την 5η Λεβερκούζεν βρίσκεται η πρωτοπόρος Ντόρτμουντ, που την υποδέχεται για την 11η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Στη Λιγκ 1, η 5η Λυών φιλοξενεί την 9η Μονακό, η οποία έρχεται από δύο συνεχόμενα 1-1 στο πρωτάθλημα.

Με 3-2 πέρσι τον Γενάρη, 1-0 στο Κύπελλο τον Δεκέμβριο και 1-0 τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η Λεβερκούζεν μετράει 3 σερί νίκες στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ». Ο άσος απουσιάζει από τις 8 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους ανεξαρτήτως γηπεδούχου.

Αήττητη στο πρωτάθλημα η Ντόρτμουντ του Νίκο Κόβατς (7-3-0), έχει δεχτεί μόλις 7 τέρματα σε 10 αγωνιστικές, κρατώντας το μηδέν στις έξι από αυτές. Στο 4-1-0 η εντός έδρας συγκομιδή της. Νίκησε 1-0 στο Μένχενγκλάντμπαχ με γκολ του Νμέχα στο 80’, ενώ την Τρίτη απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Τρεις διαδοχικές επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις μετρά η Λεβερκούζεν: νίκη στην Κολωνία με 2-1, 4-0 την Πάντερμπορν που χτες έριξε 8 στη Σάλκε και διπλό στο Ζάγκρεμπ με 2-0 επί της Ντινάμο για το Γιουρόπα Λιγκ. Ο 30χρονος Τσέχος επιθετικός Σικ έφτασε τα 9 γκολ στο πρωτάθλημα, σπάζοντας το ρεκόρ του συλλόγου για τις 10 πρώτες αγωνιστικές. Η Μπάγερ βρήκε δίχτυα στα 7 τελευταία παιχνίδια της με τους «κιτρινόμαυρους». Η Ντόρτμουντ είναι σταθερή, όμως η Λεβερκούζεν ξέρει να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο και το διπλό στο «στοίχημα όχι ισοπαλία» έχει αξία.

Από τις 9 Νοεμβρίου κάθεται στον πάγκο της Λυών ο 43χρονος Ισπανός Κάρλος Βισένς, ο οποίος ήρθε από την Μπράγκα στη θέση του Πάουλο Φονσέκα που πήγε στην Σπόρτινγκ. Ο απολογισμός του είναι 1-1-0, με το 1-0 επί της Λιλ και το 0-0 με τη Λίλεστρομ για το Γιουρόπα Λιγκ την Πέμπτη. Οι «Λιονέ» έχουν δεχτεί μόλις 9 τέρματα σε 11 αγωνιστικές. Στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημα (4-1-0 με 12-3 γκολ). Έξι σερί αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (4 ισοπαλίες) μετράει η Μονακό του Φιλίπε Λουίς, ενώ μακριά από το Πριγκιπάτο δεν νίκησε στα τέσσερα τελευταία ματς πρωταθλήματος (2 ήττες). Στην Ευρώπη βρήκε ξανά τον δρόμο της, με 3-2 επί της Χαρτς στο Εδιμβούργο για το Κόνφερενς Λιγκ, όπου είναι η μοναδική ομάδα στη League Phase που έχει το απόλυτο των βαθμών. Εκτός για 2ο σερί ματς ο 20χρονος επιθετικός Μπρούνερ (8 γκολ), ενώ τιμωρημένος είναι ο μέσος Κουλιμπαλί (2 γκολ).

Αήττητοι στην πόλη τους οι γηπεδούχοι, που με τον Βισένς στον πάγκο τους δεν έχουν δεχτεί γκολ. Τέσσερα διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς νίκη για τη Μονακό. Ο άσος έχει τύχη απόψε.

715. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2 DNB 2,32

724. ΛΥΩΝ - ΜΟΝΑΚΟ 1 2,22