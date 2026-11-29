Την αναμέτρηση των Ρόκετς με τους Σίξερς παρακολούθησε από κοντά ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ και συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Το Χιούστον πανηγύρισε ευρεία νίκη με 131-93 στο Toyota Center, με τον Κέβιν Ντουράντ να συμβάλλει με 16 πόντους. Ο σταρ των Ρόκετς είχε, μάλιστα, έναν ξεχωριστό επισκέπτη: τον γκαρντ της Αναντολού Εφές.

Ο Τζέιμς αναρρώνει από σοβαρό τραυματισμό στο δεξί πόδι και συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Βρήκε, ωστόσο, την ευκαιρία να συναντήσει τον Ντουράντ, αλλά και τον Φρεντ ΒανΒλίτ. Οι τρεις τους συνομίλησαν σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, σε μια συνάντηση που καταγράφηκε και σε βίντεο.

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