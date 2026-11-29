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Ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki γνώρισε την ήττα με 1-6 από τον Πύργο στο κλειστό της Μίκρας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Futsal Super League

Δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Δικέφαλος η αναμέτρηση της Κυριακής (29/11), με την ομάδα του Αντρέα Καντελόρο να μην καταφέρνει να δώσει συνέχεια στις υποχρεώσεις της με θετικό αποτέλεσμα.

Οι «ασπρόμαυροι» αγωνίστηκαν χωρίς τον Αλέσιο Τροβάτο, με την απουσία του να επηρεάζει τη λειτουργία της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι.

Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι έδωσαν έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία, αναζητώντας ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του Δικεφάλου και τις ευκαιρίες προ κενής εστίας, κατάφεραν να σημειώσουν τέσσερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης, με τον Πύργο να διαχειρίζεται τη διαφορά του και να φτάνει στην επικράτηση με το τελικό 1-6.

Μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος παραμένει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 24 βαθμούς, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.