Ο Πανιώνιος έστειλε το μπάτζετ στον Θεό αλλά ο Παναθηναϊκός με την πιο βαριά φανέλα και αρχιτέκτονα τον Κιαπίνι παραμένει ο πρωταθλητής φωνάζοντας πως όποιος θέλει τον τίτλο πρέπει να περάσει από τα… νύχια του. Νίκη με 3-2 και πρωτιά στη βαθμολογία για το τριφύλλι.

Με εξαιρετικό βόλεϊ και από τις δύο ομάδες σε ένα ματς που διήρκησε 2.5 ώρες, ο Παναθηναϊκός με ψυχή πρωταθλητή ήταν αυτός που πήρε το ντέρμπι των αήττητων απέναντι στον Πανιώνιο Betsson με 3-2 και πλέον φιγουράρει μόνος του στην πρώτη θέση της Volley League Γυναικών, με 8/8 νίκες.

Το ματς άρχισε με τον Πανιώνιο Betsson να είναι μπροστά με τρεις (4-7), ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 8-9 και ισοφάρισε στο 15-15. Οι φιλοξενούμενες πέτυχαν σερί 3-0 και ξανά απέκτησαν προβάδισμα με +3 (15-18). Σε κρίσιμο σημείο ο Πανιώνιος Betsson έκανε το 17-22 και πήρε το σετ με 19-25.

Απόλυτη ισορροπία στο δεύτερο με τις δύο ομάδες να μην βρίσκουν τρόπο ώστε να πάρουν κάποια αξιοσημείωτη διαφορά. Ώσπου ο Παναθηναϊκός με 2 διαδοχικές εύστοχες επιθέσεις από την Λαμπκόφσκα, πήγε στο +2 (18-16), οι «πράσινες» εκμεταλλευόμενες το μομέντουμ πέτυχαν σερί 7-0 και έφεραν στα ίσα τα σετ (25-17).

Καλύτερος εξαρχής στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός, που πήγε γρήγορα στο +5 (6-1). Οι «πράσινες» με εξαιρετικές άμυνες διεύρυναν το προβάδισμα τους στους 8 (17-9). Ο Πανιώνιος Betsson μίκρυνε το σκορ σε 17-12, αλλά το «τριφύλλι» ανέκτησε το υπέρ τους +9 (23-14) και έκανε την ανατροπή στα σετ (25-17).

Με... σπασμένες τις μηχανές ξεκίνησε στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεφεύγοντας με τέσσερις (8-4), ωστόσο ο Πανιώνιος Betsson αντέδρασε, αρχικά μείωσε στον έναν (10-9) και ισοφάρισε σε 13-13. Από εκεί και πέρα οι 2 ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι που οι φιλοξενούμενες πήραν μικρό προβάδισμα με 2 (16-18) και σε καθοριστικό κομμάτι ο Πανιώνιος Betsson ήταν αλάνθαστος, παίρνοντας το σετ με 18-25.

Το tie break άρχισε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά για 2 (6-4) και τον Πανιώνιο Betsson να ισοφαρίζει γρήγορα σε 6-6. Όμως οι πρωταθλήτριες Ελλάδος δεν πτοήθηκαν απαντώντας με σερί 3-0 για το 9-6. Οι «κυανέρυθρες» μείωσαν στο 10-9 και έφερε το σκορ στα ίσα (11-11). Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που μίλησε τελευταίος, καθώς τα σερβίς της Παπαγεωργίου δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην υποδοχή του Πανιώνιου Betsson και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι πήρε το σετ με 15-13 και μια μεγάλη νίκη με 3-2.