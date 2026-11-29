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Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε ανάρτησή του στο X θυμήθηκε ένα παλιό post του Μάικ Τζέιμς.

Ο Σακίλ ΜαΚίσικ αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ και διανύει μια αρκετά καλή σεζόν.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος συνδέθηκε με επιστροφή στους «ερυθρόλευκους» το τελευταίο διάστημα, προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ και θυμήθηκε ένα παλιό ποστ του Μάικ Τζέιμς.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Το tweet του Μάικ Τζέιμς “δεν κάνω έκπτωση στις υπηρεσίες μου” παραμένει το πιο επίκαιρο tweet στην ιστορία της σύγχρονης Euroleague».