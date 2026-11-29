Ο Σακίλ ΜαΚίσικ αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ και διανύει μια αρκετά καλή σεζόν.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος συνδέθηκε με επιστροφή στους «ερυθρόλευκους» το τελευταίο διάστημα, προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ και θυμήθηκε ένα παλιό ποστ του Μάικ Τζέιμς.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Το tweet του Μάικ Τζέιμς “δεν κάνω έκπτωση στις υπηρεσίες μου” παραμένει το πιο επίκαιρο tweet στην ιστορία της σύγχρονης Euroleague».
Mike James's "no discount on my services" tweet is still the most relevant tweet in modern EuroLeague history.— Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox) November 29, 2026