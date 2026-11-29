Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Δύο αναβολές ελέω κακοκαιρίας στα σημερινά (29/11) παιχνίδια της Super League K19, καθώς τα δύο γήπεδα της Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σε... λίμνες

Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθούν τα δύο αναβληθέντα παιχνίδια της Super League K19, ελέω της κακοκαιρίας που έπληξε (και) τη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα (29/11 12:00) ήταν προγραμματισμένο στο γήπεδο του Φιλύρου το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στον Παναιτωλικό, με το γήπεδο να μετατρέπεται σε... λίμνη, από τη συνεχόμενη βροχόπτωση που πλήττει τη Θεσσαλονίκη.

Λίγη ώρα μετά, ήταν να διεξαχθεί στο Λάκκωμα το παιχνίδι της Κ19 του Ολυμπιακού με τον Άρη, το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, αναβλήθηκε με τη σειρά του και θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.

Μένει να γίνει γνωστό από τη διοργανώτρια αρχή το πότε θα διεξαχθούν τα εν λόγω παιχνίδια, με το καλεντάρι να αρχίζει να «στενεύει» ελέω και του Μουντιάλ Κ17.