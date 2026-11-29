Η Χαλ έχει βαλθεί να βγάλει άχρηστους τους δείκτες των xG με τα έως τώρα αποτελέσματα και σε αυτό, τεράστιο ρόλο παίζει ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Punch-above-your-weight το λένε οι Άγγλοι, σαν να 'βαράς πιο πάνω από τα κιλά σου'. Είναι αυτό ακριβώς που κάνει η Χαλ φέτος στην Premier League, καθώς αμέσως μετά την επιστροφή της στο top-level, έχει βαλθεί να βάλει άχρηστο το σύστημα των expected-points [xPts] και δικαιώνει τον Ζοσέ Μουρίνιο που πρόσφατα είπε ότι τα super-computers είναι μια μ@λ@κί@.

Η σεζόν ξεκίνησε με δύο νίκες. Και εντάξει, η πρώτη ήταν κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντός, όμως η δεύτερη ήταν πολύ σημαντική, εκτός κόντρα στην Κόβεντρι (0-1) στο derby των νεοφώτιστων. Η Χαλ έγινε η τελευταία τέτοια με 2x2 από το 2018, όμως η συνέχεια αποτέλεσε ένα reality-check αφού έμεινε χωρίς νίκη στα 8 επόμενα ματς πρωταθλήματος, μέχρι που ήρθε η προηγούμενη αγωνιστική.

Στον αγώνα του MKM Stadium με αντίπαλο την Μπράιτον, η Χαλ πήρε κυριολεκτικά απίθανη νίκη αφού είχε μόλις 29.5% κατοχή, η αντίπαλος ευκαιρίες περισσότερων xG, όμως ο Τζολάκης ήταν εκεί για να πραγματοποιήσει God-mode επεμβάσεις, όπως και ο ΜακΜπέρνι, για να σκοράρει δύο φορές στις καθυστερήσεις. «Βαθμοί με αυτόν τον τρόπο έρχονται μια φορά στο τόσο» θα πει κάποιος, πολύ λογικά. Όμως λάθος, η Χαλ έχει εξελιχθεί σε εξαίρεση, αφού οι αριθμοί λένε ότι πάει σταθερά κόντρα στον κανόνα με έναν συγκλονιστικά σπάνιο ρυθμό.

Τουλάχιστον αν λάβουμε υπόψη την ανάλυση της Opta, που δημιούργησε πίνακες με xPts. Έφτιαξε δηλαδή χιλιάδες simulations χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα των αγώνων της Χαλ και είπε ότι μετά από 12 αγωνιστικές θα 'έπρεπε' να βρίσκεται στους 10.6 πόντους και έχει 14, performance που τη βάζει στο Νο2 των overachievers πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο της κατηγοριας, Άρσεναλ. Άρα, 'αναμενόταν' να είναι τελευταία, όμως είναι 11η.

Ίσως ακόμα πιο απίστευτο είναι πως πως πέρυσι, η Χαλ έκανε μεγαλύτερο «θαύμα». Στην Championship, ήταν προτελευταία σε xPts, ένα metric που λέει ότι θα έπρεπε να έχει υποβοβαστεί, όμως αντίθετα, εντελώς αντίθετα, κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο στην Premier League με συγκομιδή 73 πόντων από 53.1 expected.

Σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι βρέθηκε ομάδα που διαψεύδει συστηματικά αυτό το metric, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν καθηγητές ανάλυσης που θεωρούν τα xG αναξιόπιστο εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων. Όπως και να 'χει, το μόνο σίγουρο είναι πως η άμυνα είναι αυτή που δίνει ελπίδα για παραμονή στην Χαλ. Εννιά ομάδες έχουν δεχθεί περισσότερα xG και 5 έχουν επιτρέψει λιγότερα ανά σουτ από τα δικά της.

Όμως ακόμα και όταν η οπισθοφυλακή δεν λειτουργεί καλά, υπάρχει το final-boss...

Γιατί οι Tigers έχουν κάτω από τα δοκάρια έναν από τους κορυφαίους keepers της κατηγορίας. Και δεν το λέμε εμείς επειδή είναι Έλληνας, είναι fact ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ποσοστό αποκρούσεων 81.4% και έχει αποτρέψει 1.9 xG, stats που, πάντα σύμφωνα με την Opta, τον βάζουν κάτω από μόλις 4 τερματοφύλακες της κατηγορίας.

Δεν έχει μπροστά κάποιο «πολυβόλο» όμως πίσω δεν τη λυγάς εύκολα. Το αποδεικνύουν αυτό και τα 11 γκολ παθητικό, από τα οποία καλύτερο έχουν μόνοι Άρσεναλ, Μπράιτον, Λιντς, Λίβερπουλ, ενώ όλες οι ήττες έχουν έρθει με ένα γκολ διαφορά. Και αυτό δεν είναι σε περίπτωση κάτι που πρέπει να περνά στα ψιλά, ρωτήστε και την Γιουνάιτεντ...