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Με 4-3-3 παρατάσσει τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι ο Νίστρουπ. Βασικός ο Ντε Φράι, τριάδα με Λιβάι - Τετέι - Ντέσερς στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, με μοναδικό στόχο να πανηγυρίσει μια ακόμα νίκη και να βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ανταγωνιστές του.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας βέβαια να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα, αφού απουσιάζουν (πέρα από τους... μόνιμους Ίνγκασον, Παντελίδη, Ουναΐ, Αντίνο) και οι Κυριακόπουλος και Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, με τους Καλάμπρια και Σαλάχ-Εντίν στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Καμαρά, Κάνγκουα και Ταμπόρδα, με τους Λιβάι Γκαρσία, Τετέι και Ντέσερς στην επιθετική τριπλέτα.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Λούζα, Τερζής, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Μουντές, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Καραμάνης, Σερζίνιο, Περέα.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντιένγκ, Οφόρι, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Τσαγδής, Λύρατζης, Νούνιες, Κώτσης, Τσαντίλας, Χότζα, Τσακμάκης, Τζοβάρας.