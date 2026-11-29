Η Κέιβ έκοβε (26π.), η Κάρτερ στο καλύτερο φετινό της παιχνίδι έραβε (12π, 8 ασ, 6 ριμπ, 5 κλεψ) και ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του Πολωνού Κοβαλέφσκι επιβλήθηκε με 100-84 του μαχητικού ΠΑΣ που προερχόταν από σερί τριών νικών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον ΠΑΣ Γιάννινα των τριών συνεχόμενων νικών για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία για το «τριφύλλι», καθώς έκανε το ντεμπούτο του στην άκρη του πάγκου ο Πολωνός Κάρολ Κοβαλέφσκι.

Οι «πράσινες» ήταν ανώτερες στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κατάφεραν τελικά να πάρουν μια εύκολη νίκη με 100-84. Έτσι, το «τριφύλλι» έχει πλέον ρεκόρ 6-2, ενώ οι φιλοξενούμενες «έπεσαν» στο 5-3.

Για τον Παναθηναϊκό η Κέιβ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 27:02, ενώ η Κάρτερ σε 24:56 είχε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 5 κλεψίματα. Από την άλλη, η Τζόρνταν σε 38:57 μέτρησε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα και η Τζουντ προσέφερε 26 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 37:34.

Καλύτερο ξεκίνημα για το «τριφύλλι» και προβάδισμα στο ημίχρονο

Το σκορ του αγώνα άνοιξε με το τρίποντο της Τζόρνταν, αλλά ακολούθησε ένα «πράσινο» 5-0 με τις Μπετζέντι και Σταμολάμπρου για το 5-3. Η Τζόρνταν βρήκε ξανά σκορ για τις φιλοξενούμενες, αλλά η Κέιβ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έβαλε ξανά μπροστά τις «πράσινες» (9-5). Μετά το καλάθι της Τζουντ, Κριμίλη και Κέιβ με έξι αναπάντητους πόντους ανέβασαν την διαφορά στους 7 (15-8). Η Τζόρνταν με τρίποντο έδωσε για ακόμα μια φορά σκορ στον ΠΑΣ Γιάννινα για το 15-11, αλλά το «τριφύλλι»… πάτησε το γκάζι και με τις Κριμίλη, Κέιβ και Φόρμαν έφτασε στο +11 (24-13). Τελικά, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 29-20.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε και αυτό με τρίποντο, αλλά αυτή την φορά από την Κάρτερ για το 32-20. Τζουντ και Ουίλερ έκαναν ένα σερί 7-0 και στην συνέχεια Γιαπιτζόγλου και Τζόρνταν έριξαν την διαφορά στον πόντο (32-31). Μετά το τάιμ άουτ του Κοβαλέφσκι, η Τζόρνταν έκλεψε την μπάλα και η Γιαπιτζόγλου έβαλε μπροστά στο σκορ τον ΠΑΣ Γιάννινα με 32-33. Η Μπετζέντι έβαλε στοπ στο σερί 13-0 των φιλοξενούμενων (34-33), ενώ η ίδια μετά το κλέψιμο της Πρινς με καλάθι και φάουλ έκανε το 37-33. Κάρτερ και Πρινς συνέχισαν το «πράσινο» σερί (40-33) και τελικά το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες στο 51-44.

Έλεγξε τον ρυθμό και επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός

Μετά το καλάθι και φάουλ της Πρινς, οι Ουίλερ και Γιαπιτζόγλου μείωσαν σε 54-48 και η Ρουντ με βολές «απάντησε» στο νέο καλάθι της Πρινς για το 56-50. Ουίλερ και Τζουντ βρήκαν απαντήσεις στους πόντους της Μπεντζέντι, αλλά στην συνέχεια Σταμολάμπρου και Κέιβ μπήκαν και αυτές στον… χορό και έστειλαν τον Παναθηναϊκό στο +10 (64-54). Οι «πράσινες» συνέχισαν με το… πόδι στο γκάζι και «αγκάλιασαν» τη νίκη, αφού ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο στο +19 (81-62).

Η Κέιβ μπήκε δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και πέτυχε έξι «πράσινους» πόντους, με την Τζουντ να «απαντάει» με πέντε δικούς της για το 87-67. Ο ΠΑΣ Γιάννινα με τις Σαρηγιαννίδου και Τζόρνταν βρήκε ένα σερί 13-0 και κατάφερε να ρίξει την διαφορά στους 10 (90-80) με 3:37 για το φινάλε. Πρινς και Σταμολάμπρου έβαλαν… στοπ στο σερί των φιλοξενούμενων για το 94-80 και τελικά ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 100 με την Κέιβ να σκοράρει από κοντά και να διαμορφώνει το τελικό 100-84.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 51-44, 81-62, 100-84

Παναθηναϊκός (Κοβαλέφσκι): Σταμολάμπρου 11(1), Κριμίλη 15(1), Κέιβ 26, Κάρτερ 12(2), Πρινς 14, Μπετζέντι 13(1), Χατζηγιακουμή 2, Φόρμαν 7(2), Δαμουλάκη, Κωτούλα

ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Ουίλερ 15, Τζόρνταν 25(4), Τζουντ 26(3), Σαρηγιαννίδου 10, Γιαπιτζόγλου 6, Μούγιοβιτς 2, Τζημορώτα.