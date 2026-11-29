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Με μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Πανθρακικός πέρασε από την Καλαμαριά (2-3), «βουλιάζοντας» ακόμα περισσότερο τον Απόλλωνα.

Πανθρακικός και Απόλλων τέθηκαν αντιμέτωποι στη βροχερή Καλαμαριά σε ένα παιχνίδι από αυτά που λέμε... εξάποντα, με φόντο την παραμονή στη Superbet League 2. Άλλωστε, αμφότερες ήταν νεοφώτιστες και έψαχναν νίκη... παραμονής.

Οι Κομοτηναίοι «χτύπησαν» νωρίς και πήραν μάλιστα προβάδισμα δύο γκολ. Μόλις στο 3ο λεπτό το 0-1 με την άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αθανασακόπουλου, ενώ το 0-2 έγινε στο 20ο λεπτό με προβολή του Απόστολου Σαραντίδη.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν με την έναρξη του β' ημιχρόνου, όταν ο Ρίζος με δυνατό σουτ έγραψε το 1-2 και έδωσε άλλη εικόνα στα τελευταία 20-25 λεπτά.

Όμως, η χαρά των γηπεδούχων δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 61' ο Σαραντίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 1-3, που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους, με τον Κυριακίδη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+2' να μειώνει απλά στο τελικό 2-3.

Με το τρίποντο αυτό, οι «κροκόδειλοι» έφτασαν τους 17 βαθμούς και στην 9η θέση της βαθμολογίας, ενώ αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς έμειναν χαμηλά, μετρώντας 10 βαθμούς στα... κόκκινα της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Απόλλων φιλοξενείται στη Χρυσούπολη από τον τοπικό Νέστο, ενώ ο Πανθρακικός θα φιλοξενήσει στην Κομοτηνή την Αναγέννηση Καρδίτσας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Μανωλάκης, Ξυγκόρος (59′ Αλμασίδης), Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Άτσκα (46′ Προύντζος), Κυριακίδης, Ρίζος (69′ Τσαπακίδης), Καραμπέρης (46′ Λέο), Βοριαζίδης (46′ Κεδίκογλου).

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρρέα, Βουτσάς (83′ Πεχλιβανόπουλος), Σαραντίδης, Παχούμης (64′ Ζώνιος), Γιανναράκης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (83′ Σαπνάρας), Γκορντεζιάνι (72′ Πέιος), Νότας (83′ Τσάικα).