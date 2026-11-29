Ο Νέστος προηγήθηκε νωρίς, ο Πανιώνιος το έφερε... τούμπα και με την τρίτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του (2-1), σκαρφάλωσε στη 2η θέση της βαθμολογίας, μετά τις γκέλες των Νίκη Βόλου, ΑΕΛ και Μαρκό.

Στην «πληγωμένη» από κακοκαιρία Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος υποδέχτηκε τον Νέστο Χρυσούπολης, σε ένα ματς με ξεκάθαρο φαβορί, αλλά πάντα επικίνδυνο αουτσάιντερ.

Και έτσι και έγινε. Σε μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων στο ματς και ύστερα από στημένη φάση στο 19ο λεπτό διαμορφώθηκε το 0-1. Σέντρα του Σαπουντζή, άψογη κεφαλιά ο Παύλος Δερμιτζάκης και 0-1 ο Νέστος.

Ύστερα το παιχνίδι... έγειρε με τον Πανιώνιο να κλείνει στα καρέ του τον Νέστο και να ψάχνει το γκολ, που βρήκε με τη... λήξη του πρώτο ημιχρόνου. Στο 40' ο Μούργος σέντραρε από τα δεξιά, η μπάλα κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μάναλη να κάνει την προβολή, αλλά τον Αστρά να απομακρύνει σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Ίδιοι πρωταγωνιστές στο 45+2' διαφορετική κατάληξη όμως. Ο Μάναλης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Νέστου από άψογη βαθιά μπαλιά του Μούργου, η μπάλα έμεινε πάνω στη γραμμή και ο Λιάσος την... έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-1 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο 45λεπτο οι Νεοσμυρνιώτες έψαξαν και βρήκαν την ανατροπή. Στο 70ο λεπτό, ο Ασλανίδης σέντραρε από τα δεξιά, κακός υπολογισμός του Γκιώνη, αυτογκόλ και 2-1 ο Πανιώνιος.

Το 2-1 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μία πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή και να ανεβαίνουν στη 2η θέση με 24 βαθμούς, εκμεταλλευόμενοι τις γκέλες των Νίκη Βόλου και ΑΕΛ. Αντίθετα, ο Νέστος έμεινε χαμηλά με μόλις 10 βαθμούς ύστερα από 13 αγωνιστικές.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στη Θεσσαλία την ΑΕΛ, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανιώνιος (Κοροπούλης): Κράνινξ, Ζούλιας, Ασλανίδης, Χριστόπουλος (59′ Φοκάμ), Γκαντέλιο, Ντίας, Λιάσος, Παυλόπουλος (59′ Μπούρης), Μούργος (82′ Μπαΐνοβιτς), Ταβάρες (73′ Αλεξανδράκης), Μάναλης.

Νέστος Χρυσούπολης (Τάτσης): Αστράς, Τριμμάτης, Π. Δερμιτζάκης (78′ Γιακουμάκης), Μιγιενγκά, Λυμπεράκης, Γιαξής (78′ Κ. Δερμιτζάκης), Κασέμι (84′ Τουτόντα), Κωστίκα, Τότσκα (57′ Θωμαΐδης), Σαπουντζής (57′ Γκιώνης), Σάμπλιτς