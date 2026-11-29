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Όσα δήλωσε ο τεχνικός των πράσινων μετά τη νίκη επί του Πανιωνίου

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού επικράτησε 3-2 σετ του Πανιωνίου για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Το τριφύλλι επανήλθε μετά την απώλεια του πρώτου σετ και πανηγύρισε τη νίκη που τον φέρνει μόνο πρώτο στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη Volley League γυναικών και πλέον στράφει την προσοχή του στη ρεβάνς με την Κορόνα Μπρασόφ στη Ρουμανία αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντη.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλεσάντρο Κιαπίνι σημείωσε τα εξής:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί γνωρίζαμε ότι ο Πανιώνιος είναι μία δυνατή ομάδα. Ζήτησα από τις παίκτριές μου να παίξουν ελεύθερα και να είναι γενναίες».

«Υπήρξαν στιγμές στον αγώνα που κάναμε κάποια λάθη, είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι μία απίστευτη νίκη. Ξέρουμε πόσο δυνατός είναι ο Πανιώνιος, τον σεβόμαστε. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου, γιατί δουλέψαμε σκληρά γι’ αυτή τη νίκη».

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