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Οι δηλώσεις του τεχνικού του Πανιωνίου μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, ο Παναθηναϊκός άντεξε τη πίεση του Πανιωνίου Betsson στο κλειστό του Μετς και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ.

Το τριφύλλι έμεινε η μόνη αήττητη ομάδα στη Volley League Γυναικών μετά από οκτώ αγωνιστικές, υποχρεώνοντας τις κυανέρυθρες στην πρώτη τους φετινή ήττα.

Ο Γιουνούς Οτσάλ σημείωσε τα εξής:

«Ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα, όμως γενικά είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Πήραμε το πρώτο σετ όμως χάσαμε τα δύο επόμενα και καταφέραμε να πάρουμε μετά το τέταρτο και να οδηγήσουμε τον αγώνα στο τάι μπρέικ».

«Στο πέμπτο σετ στο 11-11 κάναμε λάθος επίθεση στην αντένα και πιστεύω εκεί κρίθηκε ο αγώνας. Ήταν ένας όμορφος αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες».

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