Με μια ακόμη πειστική εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Θέτιδα, επικρατώντας με 3-0 σετ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Οι ασπρόμαυρες δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, διαχειρίστηκαν σωστά την αναμέτρηση και έφτασαν σε ένα τρίποντο που τις έφερε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου πλέον συγκατοικούν με τον Πανιώνιο.

Η Θέτιδα ξεκίνησε καλύτερα το πρώτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 5-7, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον ΠΑΟΚ. Με πρωταγωνίστριες τις Άντερσον, Γιάσπερ, Γουεδέρινγκτον και Αριέιλ, ο Δικέφαλος ανέβασε την έντασή του, ανέτρεψε γρήγορα την κατάσταση και ξέφυγε στο σκορ με 10-7. Η πίεση από τη γραμμή του σερβίς και η αποτελεσματικότητα στο μπλοκ έδωσαν στις γηπεδούχες τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας μέχρι το 22-12, πριν κλείσουν το σετ με 25-14.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει αποφασισμένος και να δημιουργεί από νωρίς σημαντική απόσταση. Η Γιάσπερ οδήγησε τις ασπρόμαυρες στο 5-0, ενώ η Άντερσον διατήρησε το προβάδισμα, το οποίο έφτασε στο 13-8. Η Θέτιδα προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 13-12 με τη Νοβόα, όμως ο Δικέφαλος αντέδρασε άμεσα, ανέβασε ξανά τη διαφορά και με 25-17 έκανε το 2-0.

Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν με 4-6 χάρη στη Λοσάνο, όμως ο ΠΑΟΚ δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Βρήκε λύσεις επιθετικά, πέρασε μπροστά με 8-6 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το 17-14. Η Θέτιδα επιχείρησε να πιέσει, μειώνοντας σε 21-19 με τα μπλοκ της Αρμουτσή, αλλά η Αριέιλ έδωσε ξανά ανάσα στον Δικέφαλο και οι γηπεδούχες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 25-21, πανηγυρίζοντας μια καθαρή νίκη με 3-0.

Τα σετ: 25-14, 25-17, 25-21.

