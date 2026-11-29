Οι ασπρόμαυρες δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, διαχειρίστηκαν σωστά την αναμέτρηση και έφτασαν σε ένα τρίποντο που τις έφερε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου πλέον συγκατοικούν με τον Πανιώνιο.
Η Θέτιδα ξεκίνησε καλύτερα το πρώτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 5-7, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον ΠΑΟΚ. Με πρωταγωνίστριες τις Άντερσον, Γιάσπερ, Γουεδέρινγκτον και Αριέιλ, ο Δικέφαλος ανέβασε την έντασή του, ανέτρεψε γρήγορα την κατάσταση και ξέφυγε στο σκορ με 10-7. Η πίεση από τη γραμμή του σερβίς και η αποτελεσματικότητα στο μπλοκ έδωσαν στις γηπεδούχες τον απόλυτο έλεγχο, φτάνοντας μέχρι το 22-12, πριν κλείσουν το σετ με 25-14.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει αποφασισμένος και να δημιουργεί από νωρίς σημαντική απόσταση. Η Γιάσπερ οδήγησε τις ασπρόμαυρες στο 5-0, ενώ η Άντερσον διατήρησε το προβάδισμα, το οποίο έφτασε στο 13-8. Η Θέτιδα προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 13-12 με τη Νοβόα, όμως ο Δικέφαλος αντέδρασε άμεσα, ανέβασε ξανά τη διαφορά και με 25-17 έκανε το 2-0.
Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν με 4-6 χάρη στη Λοσάνο, όμως ο ΠΑΟΚ δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Βρήκε λύσεις επιθετικά, πέρασε μπροστά με 8-6 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το 17-14. Η Θέτιδα επιχείρησε να πιέσει, μειώνοντας σε 21-19 με τα μπλοκ της Αρμουτσή, αλλά η Αριέιλ έδωσε ξανά ανάσα στον Δικέφαλο και οι γηπεδούχες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 25-21, πανηγυρίζοντας μια καθαρή νίκη με 3-0.
Τα σετ: 25-14, 25-17, 25-21.