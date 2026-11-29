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Κανονικά στην 11άδα του Ολυμπιακού ξεκινά ο Παναγιώτης Ρέτσος για το ματς του Ολυμπιακού ενάντια στον Άρη.

Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες ο Παναγιώτης Ρέτσος να ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις, ωστόσο τελικά ξεκινά βασικός για τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Άρη.

Παράλληλα, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδωσε ξανά φανέλα βασικού στον Σιπιόνι στο κέντρο ως παρτενέρ του Φρόιλερ, ενώ και ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στην 11άδα μαζί με τον Ζότα Σίλβα και τον Φορτούνη πίσω από τον Μάριους Μουαντιλματζί.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα - Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Σιπιόνι - Φορτούνης, Ζότα, Ρόκα - Μάριους.