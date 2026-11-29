Ο νέος προπονητής του Προμηθέα, Φώτης Τακιανός, μίλησε για το δύσκολο έργο που ανέλαβε και την προσπάθεια σωτηρίας της ομάδας.

Μιλώντας στο ΕΟΚ WebRadio ανέλυσε τα πλάνα του ίδιου και της πατρινής ομάδας...

Για το πώς προέκυψε η πρόταση απ’ τον Προμηθέα: «Ξεκίνησα τη σεζόν στη Βουλγαρία, ήμουν τρεις μήνες εκεί, σε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και η ομάδα πήγαινε πολύ καλά. Προέκυψε όπως προκύπτουν συνήθως οι διαδικασίες αυτές. Υπήρχε μια διαδικασία ότι ήμουν κάτω από συμβόλαιο με την Τσέρνο Μόρε, δεν ήμουν ελεύθερος. Όταν συζήτησα με την ομάδα και τους είπα ποια είναι η κατάσταση και τι έχω στο μυαλό μου, το έκαναν εύκολο, γιατί αντιλήφθηκαν ότι είναι κάτι που θα με βοηθήσει στην εξέλιξη. Δε μου δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στο να λυθεί το συμβόλαιο με πολύ φιλικό και ήπιο τόνο. Ο πρόεδρος αντιλήφθηκε αμέσως τη σημαντικότητα και μετά μπήκα στη διαδικασία να συζητήσουμε με τον Προμηθέα. Θεώρησα πως είναι μια νέα πρόκληση. Σίγουρα υπάρχει η δυσκολία και της βαθμολογικής θέσης της ομάδας, αλλά δέχθηκα να μπω σε αυτήν την νέα πρόκληση και να παλέψω με τη δυσκολία».

Για το πώς κυλούν οι πρώτες του μέρες στην ομάδα: «Τώρα τελείωσα τη δεύτερή μου προπόνηση. Προσπαθούμε να συντονιστούμε με τη λογική πως η ομάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάλλαξης, έχουν φύγει παίκτες, έχουν έρθει καινούργιοι και θα έρθουν κι άλλοι, πράγμα που δηλώνει την επιθυμία της διοίκησης η ομάδα να είναι δυνατή ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον στόχο της παραμονής. Ήταν άμεση η αντίδραση της διοίκησης και μετά τις αποχωρήσεις υπήρχαν προσθέσεις και θα υπάρξουν κι άλλες, αφού μάς δίνεται και η δυνατότητα να κάνουμε τρεις αλλαγές, τις οποίες και θα χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί».

Για το ποιο ήταν το μήνυμα που προσπάθησε να περάσει στους παίκτες στην πρώτη προπόνηση: «Καταλαβαίνουμε όλοι πως μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο 1-7 πρέπει πρώτα απ’ όλα να ενισχυθεί όσον αφορά την ψυχολογία και την πίστη στην επίτευξη του στόχου. Θεωρώ πως υπάρχουν τα εχέγγυα, σε συνδυασμό και με τις μεταγραφές, για να μπορέσει η ομάδα να το πετύχει αυτό. Οι κουβέντες που κάναμε είχαν άξονα κυρίως αυτό, δηλαδή οι παίκτες να δουν μπροστά και να μπορέσουν μέσα από αυστηρή πειθαρχεία και σκληρή δουλειά να εκφράσουν το ταλέντο τους. Υπάρχει ταλέντο και ικανότητα στην ομάδα, αλλά, όταν λείπει η ψυχολογία ή όταν έχεις καταβληθεί από συνεχόμενες ήττες, είναι κάπως δύσκολο να λειτουργήσεις. Εκεί εστιάζουμε άπαντες ώστε να μπορέσουμε ν’ ανεβάσουμε το ηθικό των παικτών και να τους κάνουμε να πιστέψουν. Με αυτούς τους παίκτες η επίτευξη του στόχου είναι κάτι πραγματικό».

Για την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο Προμηθέας βαθμολογικά: «Τα ματς που παίχτηκαν ή αυτά που έπονται δίνουν έναν χαρακτήρα τελικών. Έχουμε να παίξουμε “τελικούς” και θα πρέπει η ομάδα να σμιλεύσει την ψυχολογία της πάνω σε αυτό, γιατί θα είναι πολύ κουραστικό για την ψυχολογία των παικτών να τους λες πως κάθε δύο μέρες παίζεις “do or die” αγώνα. Είναι πρωτόγνωρη η όλη αυτή εμπειρία για τον Προμηθέα και θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Δε μπορούμε να κοιτάμε το παρελθόν, πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα και να κάνουμε από ‘δω και πέρα αυτό που χρειάζεται. Τώρα πρέπει η ετοιμότητα της ομάδας να είναι σε υψηλό βαθμό, γιατί κάθε παιχνίδι είναι “τελικός”. Μπορούμε μόνο μέσα απ’ την ομαδική διαδικασία να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δηλαδή να μοιραστούν όλοι ισόποσα το βάρος της πίεσης που θα έχει η ομάδα».

Για τις μεταγραφικές κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσει ο Προμηθέας: «Είναι ξεκάθαρες οι επόμενες κινήσεις. Θέλουμε να κάνουμε δύο προσθήκες ξένων μέχρι το τέλος του 1ου γύρου, να προσθέσουμε δύο Έλληνες αν είναι δυνατόν και με την έναρξη του 2ου γύρου να χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό των τριών αλλαγών. Φυσικά, για να μπούμε σε αυτές τις τρεις αλλαγές θα πρέπει να υπάρξει ανάγκη. Αν καλυφθεί το ρόστερ με λιγότερες από τρεις προσθήκες, θα μείνουμε σε αυτό που μας ικανοποιεί και νιώθουμε ότι θα μας διασφαλίσει να παλέψουμε για την παραμονή.

Η αγορά είναι πάντα δύσκολη και τώρα ακόμα περισσότερο, που όλες οι ομάδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έτσι ώστε να προσαρμόσουν νέους παίκτες στο ρόστερ τους. Κοιτάμε να ενισχύσουμε την περιφερειακή μας γραμμή με έναν καλό περιφερειακό υψηλού επιπέδου. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και για την περίπτωση του “5”. Ξέρουμε πως είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά υπάρχει διάθεση αν βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης να μπορέσουμε να τον εντάξουμε στην ομάδα μας».

Για τα πρώτα του δύο παιχνίδια στον πάγκο του Προμηθέα, με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας (05/12) και Μύκονο εντός (12/12): «Η διαφορά δυναμικότητας με τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Η δουλειά που κάνουμε, όμως, μας απαγορεύει να κάνουμε… skip κάποιο παιχνίδι. Τις περισσότερες φορές, αντιλαμβανόμενοι τη διαφορά ποιότητας με τον αντίπαλο, παρ’ ότι είναι ξεκάθαρη δε μας απαγορεύει να πιστεύουμε πως έχουμε πιθανότητες, έστω και λίγες, να κάνουμε κάτι. Και η βαθμολογική μας θέση δεν επιτρέπει να σκεφτόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να πάμε σε κάθε αγώνα, οποιασδήποτε δυσκολίας, όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι, σεβόμενοι τον αντίπαλο και τον εαυτό μας και μετά από κάθε ματς, δίνοντας το 100%, η ομάδα να κάνει πρόοδο. Αυτό είναι το σημαντικότερο για ‘μένα. Ακόμα και κόντρα στον ΠΑΟΚ, που φαντάζει δύσκολο παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας θα είμαστε χαρούμενοι αν η ομάδα έχει προοδεύσει και παρουσιάσει βελτίωση».

Για το αν θα υπάρξει κάποιο νέο πρόσωπο στο ματς με τον ΠΑΟΚ: «Νομίζω ναι, αλλά δε μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Θέλει υπομονή και ψάξιμο η αγορά, γιατί δεν πρέπει με τίποτα να υπάρξει αστοχία».

Για το με τι θα ήταν ικανοποιημένος στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του: «Θα ήθελα η ομάδα να δείχνει μια εικόνα που θα τη βλέπουμε όλοι και θα νιώθουμε περήφανοι γι’ αυτήν. Μια ομάδα που θα δίνει το 100%, θα παλεύει για κάθε μπάλα, θα υπάρχει αγωνιστικότητα, αυταπάρνηση, ομαδικότητα και όλο αυτό να δημιουργεί μια διαδικασία αυτοπεποίθησης πως, όταν έρθουν τα πολύ δύσκολα, τα βασικά στοιχεία και υλικά θα υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Αυτό θα μ’ ευχαριστούσε».