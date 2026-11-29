Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την ΑΕΚ, o ΠΑΟΚ έχει τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, ενώ οι κιτρινόμαυροι μετρούν τέσσερις νίκες. Οι οκτώ από τις δέκα αυτές αναμετρήσεις έχουν γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν γίνει οκτώ αναμετρήσεις: η ΑΕΚ έχει τέσσερις νίκες, ο ΠΑΟΚ δύο και υπάρχουν δύο ισοπαλίες.
- Η ΑΕΚ επικράτησε στα τρία πρώτα παιχνίδια μετά την επιστροφή της στη φυσική της έδρα (2-0, 4-0, 2-0). Ακολούθησε σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς ήττα για τον ΠΑΟΚ, με δύο ισοπαλίες (2-2, 1-1) και δύο νίκες (3-2 στα Playoffs και 2-0 στις 19 Οκτωβρίου 2025). Το σερί αυτό το σταμάτησε η ΑΕΚ στην τελευταία τους χρονικά αναμέτρηση εκεί, στις 19 Απριλίου 2026 για τα Playoffs, με 3-0.
- Αυτή θα είναι η 79η αναμέτρηση των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μετρά 50 νίκες, 17 ματς έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα και ο ΠΑΟΚ έχει επικρατήσει σε 11 αναμετρήσεις.
- Την 1η Ιουλίου 2020 ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 στην Τούμπα από την ΑΕΚ. Από τότε και μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022, που έχασε με 2-0 στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, διατήρησε ένα αήττητο 13 αγώνων ανεξάρτητα έδρας και διοργάνωσης, με επτά νίκες και έξι ισοπαλίες. Η προηγούμενη επίδοσή του ήταν αμέσως πριν από αυτό το παιχνίδι, με έξι αναμετρήσεις από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το 2018 μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2020.
- Οι 11 νίκες του ΠΑΟΚ έχουν επιτευχθεί με έξι διαφορετικά σκορ. Το 2-1 και το 2-0 έχουν εμφανιστεί από τρεις φορές, και με το 2-0 ήρθε και η πιο πρόσφατη νίκη του στις 19 Οκτωβρίου 2025. Η πρώτη νίκη του Δικεφάλου στην έδρα της ΑΕΚ ήταν στις 20 Οκτωβρίου 1968 με 1-0, χάρη σε γκολ του Γιώργου Κούδα.
- Λευκή ισοπαλία έχει σημειωθεί εννέα φορές στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, και είναι το πιο συχνό αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει νικητής. Ακολουθεί το 1-1 με πέντε παρουσίες και το 2-2 με τρεις.
- Λίγοι είναι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων που έχουν σημειώσει από τέσσερα γκολ και πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κούδας και ο Γιάννης Γιακουμής έχουν από τέσσερα γκολ στα εκτός έδρας παιχνίδια με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και είναι οι πρώτοι σκόρερ του. Για την ΑΕΚ, οκτώ τέρματα έχει ο Μίμης Παπαϊωάννου.