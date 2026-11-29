Ο ΠΑΟΚ βάζει τους φιλάθλους του στο κλίμα του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο Allwyn Arena για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την ΑΕΚ, o ΠΑΟΚ έχει τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, ενώ οι κιτρινόμαυροι μετρούν τέσσερις νίκες. Οι οκτώ από τις δέκα αυτές αναμετρήσεις έχουν γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν γίνει οκτώ αναμετρήσεις: η ΑΕΚ έχει τέσσερις νίκες, ο ΠΑΟΚ δύο και υπάρχουν δύο ισοπαλίες.

