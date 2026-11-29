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Ένα μπουκάλι που έπεσε από την εξέδρα και η αντίδραση ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού Σιάτιστας προκάλεσαν γέλια στις εξέδρες, λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στον πρωτοπόρο του 4ου ομίλου της Γ' Εθνικής, Μακεδονικό Σιάτιστας, ωστόσο ένα περιστατικό στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Λίγο μετά το δεύτερο γκολ των Ηπειρωτών, το οποίο σημείωσε ο Σιατραβάνης, ένα πλαστικό μπουκάλι εκτοξεύτηκε από την εξέδρα προς τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μπατσής, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, έπεσε στο έδαφος κρατώντας το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η αναμέτρηση.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως το μπουκάλι προσγειώθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον ποδοσφαιριστή, χωρίς να έρθει σε επαφή μαζί του. Η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια στους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τη σκηνή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνονται τόσο η πορεία του μπουκαλιού όσο και η πτώση του ποδοσφαιριστή.

Δείτε το βίντεο: