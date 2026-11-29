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Το 10 το καλό: ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι διέλυσε τον ανταγωνισμό (και) στο Κατάρ κι έφτασε διψήφιο αριθμό νικών το 2026. Δεύτερος ο... καταρρακωμένος Ράσελ, συμπλήρωσε το βάθρο ο Πιάστρι.

Η Μητέρα Τερέζα. Ο Ερρίκος Ντυνάν. Ο Μαχάτμα Γκάντι. Και από σήμερα, ο Κίμι Αντονέλι. Στο περίπου...

Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι 4 πιο φιλεύσπλαχνοι άνθρωποι στα χρονικά αυτού του κόσμου, έστω κι αν οι κρίσεις είναι πάντοτε υποκειμενικές.

Ακόμη κι έτσι, όμως, αυτό που έκανε ο 20χρονος Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Φ1 στο Κατάρ του δίνει ξεκάθαρα μία θέση στη σχετική λίστα.

Μπερδευτήκατε λες και σας έδωσαν να διαβάσετε Γραμμική Β΄, έτσι;

Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα στην Λουσαΐλ, ο poleman Τζορτζ Ράσελ έφυγε πολύ καλά και διατήρησε την πρωτοπορία.

Ωστόσο, ο 2ος Αντονέλι δεν άργησε να κολλήσει στην... ουρά του Βρετανού και ν' απαιτήσει, ουσιαστικά, να τον περάσει. Ο Τότο Βολφ μ' ευγενικό τρόπο του είπε να μιμηθεί μια λεχώνα κότα και να κάτσει στ' αυγά του, με αποτέλεσμα ο (σαφώς ταχύτερος) Ιταλός να «υπομένει» το P2.

Τη λύση, ωστόσο, έδωσε ένα αντικείμενο ασαφούς προέλευσης που κόλλησε στο κάτω μέρος της Μερσέντες με το νούμερο 63: ο Ράσελ φάνηκε να χάνει χρόνο, το 2ο πιτ του των 20+ δευτερολέπτων τον έριξε οριστικά δεύτερο και άνοιξε ο δρόμος γι' ακόμα μία νίκη του team-mate του.

Όπερ και εγένετο: χωρίς τον... βραχνά του να πρέπει να μείνει πίσω από τον Βρετανό, ο Κίμι εξαφανίστηκε στο βάθος, παίρνοντας πανεύκολα τη 10η νίκη του στην χρονιά και συνεχίζοντας το μεθυστικό του 2026.

KIMI WINS IN QATAR!!! 🏆 A tenth Grand Prix victory this season 💪 https://t.co/Y6gLBkblVg — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 29, 2026

Λίγο πριν το τέλος, όμως, ήρθε η στιγμή του αγώνα: ο Αντονέλι στο team radio ρώτησε μετ' επιτάσσεως την ομάδα αν θέλει να κάνει στην άκρη για να κερδίσει ο Ράσελ, που, θεωρητικά, είχε ελπίδες να τερματίσει 2ος στο πρωτάθλημα.

«Πείτε ρε, θέτε να κάμω στην πάντα να με περάσει;», ήταν, πάνω-κάτω, το μήνυμά του. Η απάντηση ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα ο (γκαντέμης, μεταξύ άλλων...) Τζορτζ Ράσελ να περιοριστεί στη 2η θέση. Πώς λέμε νο2 στην Μερσέντες; Ε, αυτό.

On the podium in the desert 👊 George finishes P2, persevering brilliantly despite damage to the car. https://t.co/s3sjPtLcpY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 29, 2026

Το βάθρο συμπλήρωσε ο- αίφνης αναγεννημένος- Πιάστρι, που ήταν η καλύτερη ΜακΛάρεν στο grand prix. Ένα grand prix στο οποίο η ανωτερότητα των Ασημένιων Βελών ήταν τόσο σαφής που την είδε ακόμη και ο Στίβι Γουόντερ.

P3 for Oscar in Qatar ✨ #McLarenF1 | #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/79EUYDL5iK — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 29, 2026

Φερστάπεν (πρώτη φορά μετά από καιρό που η Ρεντ Μπουλ ήταν εμφανώς «ανίσχυρη»), Νόρις, Χάμιλτον, Λεκλέρκ (στα θετικά προσμετράται το ότι δεν κοπάνησαν οι δύο Φεράρι σήμερα...), Χάτζαρ, Λόσον και Μπορτολέτο συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα ενός αγώνα που δε θα μας χαραχτεί ακριβώς και με ανεξίτηλο μελάνι στη μνήμη μας. Αν τον θυμόμαστε αύριο τέτοια ώρα, θα είναι τετράτροχο θαύμα.

A, ναι: ξεχάσαμε ν' αναφέρουμε πως με αυτό το εντυπωσιακό 6-7 της Σκουντερία απόψε διασφαλίστηκε η 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών για το Αλογάκι. Αυτο θα πει «επιτυχία», ε;

That's P2 in the Constructors' Championship secured 👏 A season full of hard work by every single member of the team. We’ll never stop pushing for more ❤️ 👊 https://t.co/hnHJ5vmhsQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 29, 2026

Κίμι Αντονέλι ξανά, λοιπόν. Ο μικρός μπορεί να είναι ήδη κάτοχος του τίτλου, όμως η δίψα του για σαμπάνια μοιάζει να είναι μεγαλύτερη κι από του Ορέστη Μακρή στον «Μεθύστακα».

Και, παράλληλα, ο Αντρέα έδειξε και το ευγενικό του πρόσωπο, πηγαίνοντας την φιλευσπλαχνία σε άλλα επίπεδα.

Κάποιοι θα πουν ότι το έκανε εκ του ασφαλούς.

Κάποιοι για να δείξει πόσο κάτω από το επίπεδό του (Μαξ, ήρεμα εσύ) είναι ο team-mate του.

Κάποιοι πως με αυτό το team radio τσαλάκωσε κι άλλο την εικόνα του πληγωμένου Ράσελ.

Άντε βρε κακίες: ο Αντρέα-Κίμι-Τερέζος-Ερρίκος-Μαχάτμα έχει μια καρδιά που τους χωράει όλους.

Ακόμη και τους «συμπαίκτες» που μοιάζουν από καιρό χαμένοι στις πίστες...

Βαθμολογία οδηγών

1. Aντονέλι 427

2. Φερστάπεν 316

3. Ράσελ 282

4. Χάμιλτον 275

5. Νόρις 274

6. Λεκλέρκ 256

7. Πιάστρι 182

8. Χάτζαρ 126

9. Λόσον 91

10. Γκασλί 52

11. Λίντμπλαντ 38

12. Κολαπίντο 35

13. Mπέρμαν 23

14. Μπορτολέτο 15

15. Χούλκενμπεργκ 14

16. Σάινθ 11

17. Οκόν 7

18. Αλόνσο 7

19. Άλμπον 5

20. Τσουνόντα 1

21. Χιρακάουα 1

22. Στρολ 0

23. Μπότας 0

24. Πέρεζ 0

25. Κάμαρα 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1. Μερσέντες 709

2. Φεράρι 531

3. Ρεντ Μπουλ 456

4. ΜακΛάρεν 456

5. Ρέισινγκ Μπουλς 116

6. Αλπίν 87

7. Χάας 31

8. Άουντι 29

9. Ουίλιαμς 16

10. Άστον Μάρτιν 7

11. Κάντιλακ 0