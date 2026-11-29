Η Γεωργία επικράτησε της Πορτογαλίας με 92-78, ολοκλήρωσε με δύο νίκες το «παράθυρο» του Νοεμβρίου και έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ελλάδας στην παράταση, η Γεωργία έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας εντός έδρας της Πορτογαλίας με 92-78 και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 7-3 στον ένατο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μαρκίζ Ριντ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Αλεξάντρε Μερκβιλάντζε με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά του, ο Τόκο Σενγκέλια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Παρά τη νίκη της, η Γεωργία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη και μαθηματικά την παρουσία της στα γήπεδα του Κατάρ, βρίσκεται ωστόσο σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση ενόψει του τελευταίου «παραθύρου», έχοντας επικρατήσει της Πορτογαλίας και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Οι Πορτογάλοι υποχώρησαν στο 5-5, με το αποτέλεσμα να αυξάνει την πίεση τόσο στην Εθνική Ελλάδας όσο και στο Μαυροβούνιο, στη μάχη για την κατάληψη μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων του ομίλου που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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