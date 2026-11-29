Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κόουτς του Ατρόμητου: «Ήταν διαφορετικά ημίχρονα. Ήμασταν συμπαγείς. Ήρθε ένα πέναλτι, ΟΚ. Δικά μας λάθη. Το δεύτερο γκολ άλλαξε το παιχνίδι. Ήταν kill out psychology. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα. Ήταν εύκολο για αυτούς να κερδίσουν την μπάλα και να κάνουν άλλα δύο γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι και ψυχολογικό. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Εμείς συνεχίζουμε. Ο Μουντές είχε κάρτα και παίζει άμυνα. Γι’ αυτό βγήκε. Ο Παναθηναϊκός έχει ψυχολογία και ήταν πιο εύκολο να τελειώσουν το παιχνίδι.»
Κέρκεζ: «Το δεύτερο γκολ άλλαξε το παιχνίδι»