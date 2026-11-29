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Στη διαφορετική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στα δύο ημίχρονα αναφέρθηκε ο Ντούσαν Κέρκεζ μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς.