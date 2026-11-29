Ο τεχνικός των Κρητικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως το μεγαλύτερο κέρδος της αναμέτρησης ήταν η ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν να καλύψουν τις απουσίες.

Για την επιστροφή στις νίκες μετά τον ευρωπαϊκό αγώνα:

«Ήταν μια τεράστια νίκη. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Πιεστήκαμε μόνο τα τελευταία λεπτά, που ο Λεβαδειακός προσπάθησε με μεγάλες μπαλιές και σέντρες να ρισκάρει για την ισοφάριση. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε ευκαιρίες. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες σήμερα. Τα παιδιά που ξεκίνησαν και μπήκαν αλλαγή ήταν καταπληκτικά.

Είμαστε μια ομάδα που δείχνει χαρακτήρα. Ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε ψηλά. Είχαμε δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με Παναθηναϊκό και Άντερλεχτ, αλλά νομίζω ότι αυτή η νίκη δείχνει πολλά για το μέταλλο αυτής της ομάδας, το πόσο έχουμε αλλάξει. Ο κόσμος βοήθησε, νομίζω ήταν ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι με την έννοια των συναισθημάτων και το αποτέλεσμα δικαιώνει ξεκάθαρα εμάς».

Για τις απουσίες και την ικανότητα του ΟΦΗ να ανταπεξέρχεται σε αυτές:

«Όλα τα παιδιά γι' αυτό δουλεύουν, ψάχνουν όλοι την ευκαιρία τους. Σήμερα απέδειξαν όλα τα παιδιά ότι έχουμε μια γεμάτη ομάδα, που όλοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσφέρουν, και για εμένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος σήμερα».