Σε μια συγκινητική εξομολόγηση μπροστά στους φίλους της Μπάγερν, ο Μάνουελ Νόιερ επιβεβαίωσε πως διανύει τους τελευταίους μήνες της τεράστιας καριέρας του, βάζοντας οριστικό «φινάλε» το καλοκαίρι του 2027.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που επαναπροσδιόρισε τη θέση του τερματοφύλακα. Την Κυριακή (29/11), κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σύνδεσμο οπαδών της Μπάγερν Μονάχου στο Άλτομινστερ, ο Μάνουελ Νόιερ άνοιξε τα χαρτιά του και παραδέχτηκε αυτό που όλοι υποψιάζονταν: η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία του στα γήπεδα.

«Υποθέτω ότι τα πράγματα δεν θα θα συνεχιστούν για μένα το καλοκαίρι. Προσπαθώ απλώς να απολαύσω τον χρόνο που απομένει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 40χρονος αρχηγός των Βαυαρών, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως βρισκόταν ήδη στο 85% της απόφασης να αποχωρήσει από πέρυσι, όμως το εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα τον κράτησε για έναν τελευταίο «χορό».

Με το συμβόλαιό του να εκπνέει τον Ιούνιο του 2027 και τον πρόσφατο τραυματισμό του στο πόδι να τον κρατά προσωρινά στα πιτς, ο θρυλικός Γερμανός πορτιέρε - κάτοχος 13 πρωταθλημάτων, δύο Champions League και ενός Μουντιάλ - μετρά πλέον αντίστροφα για να παραδώσει την σκυτάλη, κλείνοντας ένα χρυσό κεφάλαιο 16 ετών στην Αλιάντς Αρένα.