Ο διεθνής άσος έχει 12 πόντους με 2/3 τρίποντα και 3 ασίστ. Μια εξ αυτών ήταν στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος «πέταξε» για να καρφώσει δυναμικά στο καλάθι των Ισπανών.
Δείτε τις φάσεις με τα τρίποντα του Τολιόπουλου και το κάρφωμα του Θανάση:
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Ο διεθνής άσος έχει 12 πόντους με 2/3 τρίποντα και 3 ασίστ. Μια εξ αυτών ήταν στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος «πέταξε» για να καρφώσει δυναμικά στο καλάθι των Ισπανών.
Δείτε τις φάσεις με τα τρίποντα του Τολιόπουλου και το κάρφωμα του Θανάση: