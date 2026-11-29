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H Eλλάδα στέκεται πολύ καλά κόντρα στην Ισπανία (41-40 στο ημίχρονο), με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι ο πρώτος σκόρερ.

Ο διεθνής άσος έχει 12 πόντους με 2/3 τρίποντα και 3 ασίστ. Μια εξ αυτών ήταν στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος «πέταξε» για να καρφώσει δυναμικά στο καλάθι των Ισπανών.

Δείτε τις φάσεις με τα τρίποντα του Τολιόπουλου και το κάρφωμα του Θανάση: