Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 4-0 έδειξε πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Μία πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, με το Τριφύλλι να φεύγει με το «διπλό» με σκορ 4-0, σε ένα ματς που οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου, με βροχή και δυνατό αέρα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξε πως δεν αφήνει πραγματικά τίποτα στην τύχη του, καθώς όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου, είχε ετοιμάσει πλάνο ακόμη και για τον καιρό.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Δανός τεχνικός, οι «πράσινοι» είχαν πάρει από νωρίς την απόφαση να παίξουν κόντρα στον άνεμο στο πρώτο ημίχρονο. Μία τακτική η οποία του βγήκε απόλυτα, καθώς ο Παναθηναϊκός σκόραρε τρεις φορές στο δεύτερο μέρος.

Ο Νίστρουπ αναλυτικά είπε:

«Πάντα είναι καλό να σκοράρεις στη λήξη του πρώτου μέρους. Αν δεν είχαμε σκοράρει, θα είχαμε κερδίσει έτσι κι αλλιώς γιατί έχουμε κορυφαίους παίκτες. Είχαμε καθαρή στρατηγική, την οποία καταστρώσαμε με τους παίκτες στο μίτινγκ πριν το ματς και είχαμε συμφωνήσει να έχουμε στην αρχή τον αέρα εναντίον μας. Είναι καθαρά θέμα προετοιμασίας. Ξέραμε το πως θα λειτουργήσει ο αέρας για μας στο δεύτερο μέρος».