Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Σερίφ Εντιαγέ φωνάζει «παρών» και ξεκινάει στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο πλευρό του Σιμόν Μπάνζα - Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι

Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν με αρκετές απουσίες στην Αθήνα, όπου αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ για το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Με τον Αντώνη Τσιφτσή ο ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια και τους Γιαννούλη, Κόστα, Χατζηδιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Στο «πλευρό» του Μπατίστ Σανταμαρία θα αγωνιστεί ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τους Χρήστο Ζαφείρη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς να κινούνται στα «φτερά» της επίθεσης. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Σερίφ Εντιαγέ και Σιμόν Μπάνζα