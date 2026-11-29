Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν με αρκετές απουσίες στην Αθήνα, όπου αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ για το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Με τον Αντώνη Τσιφτσή ο ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια και τους Γιαννούλη, Κόστα, Χατζηδιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.
Στο «πλευρό» του Μπατίστ Σανταμαρία θα αγωνιστεί ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τους Χρήστο Ζαφείρη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς να κινούνται στα «φτερά» της επίθεσης. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Σερίφ Εντιαγέ και Σιμόν Μπάνζα
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. #PreGame #AEKPAOK #StoiximanSuperLeague #NewEra #VaragonsConstructions https://t.co/rN63A05Rf5— PAOK FC (@PAOK_FC) November 29, 2026