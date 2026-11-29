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Ο Ηλίας Χαραλάμπους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση του Λεβαδειακού στην ήττα από τον ΟΦΗ (1-0), τονίζοντας την ανάγκη άμεσης βελτίωσης.

Ο προπονητής του Λεβαδειακού στάθηκε στα εύκολα λάθη της ομάδας του και στις λεπτομέρειες που έκριναν την αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συγκομιδής βαθμών στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την εικόνα της ομάδας του στην αναμέτρηση:

«Ήταν ένα δύσκολο απόγευμα, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Γενικά, το παιχνίδι δεν ήταν σε ψηλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες, κρίθηκε από μια λεπτομέρεια. Ο αντίπαλος δεν δημιούργησε κάτι ιδιαίτερο, ούτε εμείς δημιουργήσαμε και δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Όταν είχαμε την μπάλα, κάναμε πολλά εύκολα λάθη στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να κινδυνεύσουμε.

Δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ και σε αυτά τα παιχνίδια οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Σήμερα οι λεπτομέρειες ήταν με τον αντίπαλο, χάσαμε τους βαθμούς, δεν μπορέσαμε να πάρουμε έστω έναν βαθμό. Προσπαθήσαμε στο τέλος να πιέσουμε, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεν κάναμε γκολ, αλλά γενικά δεν είμαι ευχαριστημένος».

Για τη βελτίωση της ομάδας του από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος:

«Το πιο σημαντικό είναι να παίρνεις βαθμούς. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς, πράγμα που δεν κάναμε σήμερα. Υπάρχει δρόμος για βελτίωση και να πάρουμε βαθμούς, πρέπει όμως να γίνει το συντομότερο».