Συναισθηματικά φορτισμένος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από την Ισπανία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, στάθηκε στην αυταπάρνηση των συμπαικτών του, στην αγάπη για την Εθνική ομάδα και στην επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη στα λόγια του Θανάση Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας, με τον διεθνή φόργουορντ να αποφεύγει να σταθεί στα λάθη που προηγήθηκαν και να επιλέγει να αναδείξει την προσπάθεια των παικτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «γαλανόλευκης».

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα για το μέλλον της Εθνικής, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος θα βρίσκεται στο πλευρό της με οποιονδήποτε τρόπο, όποτε του ζητηθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τον αποκλεισμό και την προσπάθεια των συμπαικτών του: «Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Νομίζω έχει στενοχωρηθεί όλη η ομάδα. Το μόνο που με κάνει να χαίρομαι λίγο είναι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν με ειδοποίηση μιας μέρας για να δώσουν ό,τι έχουν. Είτε πονάνε, είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά, ήρθαν εδώ να δώσουν ό,τι έχουν».

Για την αγάπη των παικτών προς την Εθνική: «Η Εθνική είναι η δικιά σας ομάδα. Να αγαπάνε τα παιδιά την Εθνική, είτε είναι στη δωδεκάδα, είτε παίζουν ένα λεπτό, είτε χάνουν βολές, οτιδήποτε. Να θέλουν να είναι μέρος αυτού του πράγματος».

Για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ: «Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται. Υπάρχουν ελληνικές ομάδες πλέον στις οποίες μπορούν να παίξουν Έλληνες παίκτες. Ανεβαίνει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτό που έχω να πω είναι να αγαπάνε την Εθνική ανεξαρτήτως».

Για την επόμενη μέρα και τη δική του παρουσία στην Εθνική: «Υπάρχει το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Το να είσαι εδώ είναι κάτι σπουδαίο, είναι όνειρο. Ασχέτως πώς νιώθεις, αν είσαι καλά παικτικά, αν είσαι καλά ψυχικά, αν είναι καλά το σώμα σου. Πρέπει να είσαι εδώ. Είναι κάτι απίστευτο. Όταν μου ζητηθεί, θα πάω. Θα πάω σαν αθλητής, θα πάω να υποστηρίξω. Γιατί αυτό είναι η Εθνική».