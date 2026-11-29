Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη για την ομαδική προσπάθεια και τη στήριξη που δέχθηκε μετά την απώλεια του πατέρα του.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της αναμέτρησης και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, έπειτα από μια απαιτητική εβδομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην προσωπική του απώλεια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη σημασία της αποτελεσματικότητας του Ζότα Σίλβα και της ποιότητας του Φορτούνη σε δύσκολα παιχνίδια ειδικών συνθηκών:

«Προφανώς είναι σημαντικό, όμως και η δουλειά που έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν μια εβδομάδα πολύ δύσκολη για εμάς, έχουμε ξοδέψει πάρα πολλή ενέργεια στο παιχνίδι με τη Μίλαν και γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών, δύσκολο πάντα. Κάναμε πολύ καλή ομαδική προσπάθεια, δώσαμε όλοι ό,τι είχαμε και καταφέραμε ευτυχώς να κερδίσουμε».

Για τις ιδιαίτερες ημέρες που βιώνει, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια μεγάλη προσωπική απώλεια παράλληλα με τις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις:

«Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Δεν μπόρεσα να φύγω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου πατέρα, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και πραγματικά θέλω να πω πως νιώθω ότι βρίσκομαι εδώ σε μια καινούργια οικογένεια. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη σε όλους τους παίκτες, τους εργαζόμενους στο Ρέντη και όλους όσους συναναστρέφομαι καθημερινά, γιατί με έκαναν να νιώσω παρηγοριά αυτές τις μέρες που έχασα κάποιον πολύ σημαντικό στη ζωή μου».