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Η Κριτική των παικτών του Άρη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης

Βέλιο 6: Φέρει ελάχιστη ευθύνη στο πρώτο γκολ του Ζότα Σίλβα, καθώς κάνει κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σταθερός σε όλες τις υπόλοιπες ευκαιρίες του Ολυμπιακού.

Φαμπιάνο6: Κράτησε όσο περισσότερο μπορούσε στο κέντρο της άμυνας, δεν πρόλαβε για λίγο την μπάλα στο πρώτο γκολ του Ζότα Σίλβα

Σούταλο 6: Αρκετά βελτιωμένος όσο προχωρούν τα παιχνίδια, όμως η μικρή ολιγωρία στην άμυνα οδήγησε τους Πειραιώτες στα γκολ της νίκης

Ρϊτσαρντς 7: Πάλεψε για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και περιόρισε τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων από τα δεξιά. Δεν ήταν τόσο ουσιώδης στα ανεβάσματά του.

Φαντικά 5: Χαμηλή βαθμολογία γενικά. Ο Μαροκινός θέλει παιχνίδια στα πόδια για να βρει τον καλό του εαυτό

Χόνγκλα 6: Όποτε λείπει από το κέντρο ο Ράσιτς φορτώνεται με πολλά καθήκοντα και τα τρεξίματά του διπλασιάζονται. Απόψε δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι σε Σιπιόνι και Φρόιλερ

Γένσεν 7: Εξαιρετικός στον ρόλο που του ανατέθηκε. Είχε μια εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Γιαννιώτα, όμως ο τελευταίος δεν πλάσαρε σωστά και δεν του πιστώθηκε μια σημαντική ασίστ.

Γκαρέ 6: Κλεισμένος και χωρίς πολλές επιλογές. Ο Ολυμπιακός διάβασε καλά το παιχνίδι του και τον περιόρισε σε μια μέτρια εώς κακή παρουσία

Γιαννιώτας 6: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία πριν την ανάπαυλα, την οποία αν είχε μετουσιώσει σε γκολ το αποτέλεσμα ίσως και να ήταν διαφορετικό

Κουαμέ 6: Πολλές μονομαχίες, όμως όλο κάπου κολλούσε και η μπάλα δεν έφτανε όπως έπρεπε για τετ α τετ.

Καντεβέρε 6: Ο Ολυμπιακός έπαιξε αρκετά με την ψυχολογία του και φάνηκε εκνευρισμένος. Πολλές μονομαχίες με Πιρόλα και Σμαΐλοβιτς

Αναπληρωματικοί:

Μιρ: Δεν έδειξε το παραμικρό. Ίσως ένα από τα τελευταία παιχνίδια του στον Άρη, σε ένα πέρασμα που κανείς δε θα θυμάται σε λίγο καιρό

Μορόν: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί

Χαρούπας: Μαχητικός, δείχνει πως μπορεί να βοηθήσει σε όποιον ρόλο του ανατεθεί.

Νινγκ: Του λείπει εμπειρία και οι παραστάσεις. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα.

Μπρούμα: Από τα χειρότερα του παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα, δεν έδειξε κάτι το ουσιώδες.