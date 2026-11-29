Ο Ζότα Σίλβα μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη, εξηγώντας την ιδιαίτερη σημασία της αγκαλιάς του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στις προσωπικές του φιλοδοξίες, στη διάθεσή του να προσφέρει στην ομάδα με κάθε τρόπο, αλλά και στην απόφαση του προπονητή του να παραμείνει δίπλα στους ποδοσφαιριστές του παρά την απώλεια του πατέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν έχει βάλει στόχο να πραγματοποιήσει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τον Ολυμπιακό:

«Ναι, θέλω πάρα πολύ να βοηθάω την ομάδα, θέλω πάρα πολύ να βάζω γκολ. Εάν βοηθάω την ομάδα βάζοντας γκολ, τότε ας είναι έτσι, αλλιώς με οποιονδήποτε τρόπο».

Για το τι έχει βρει στον Ολυμπιακό που του δίνει το κίνητρο να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις και να παραμένει σταθερός και συνεπής στις εμφανίσεις του:

«Είναι ένα από τα προσόντα μου, είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Τρέχω συνεχώς, θέλω οπωσδήποτε να βοηθάω την ομάδα. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Θα πρέπει να τρέχουμε για την ομάδα, έτσι ήμουν πάντα».

Για την αγκαλιά με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το πρώτο γκολ και αν αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία:

«Ναι, γιατί πραγματικά αυτό που έκανε ο προπονητής για εμάς δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος απίστευτος. Έχασε τον πατέρα του και όμως αποφάσισε να μείνει εδώ μαζί μας, για να μη μας εγκαταλείψει αυτή τη δύσκολη εβδομάδα. Πραγματικά, αυτό που έκανε μας έδωσε τη δύναμη και την υποχρέωση να κερδίσουμε και για εκείνον. Σήμερα, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έμεινε μαζί μας και πήραμε αυτή τη σπουδαία νίκη».