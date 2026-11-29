Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Γύρισμα του Πήλιου από αριστερά, ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ! (vid) 29-11-2026 21:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. H AEK βγήκε οργανωμένα στην αντεπίθεση, ο Μάγιερ άνοιξε στα αριστερά για τον Πήλιο, ωραία συρτή σέντρα του τελευταίου, με τον Γιόβιτς με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή, να βάζει την Ένωση σε θέση οδηγού στο ντέρμπι! Δείτε εδώ τη φάση του 1-0: Ευλογία για τον Νίστρουπ... menshouse.gr Κι όμως η απάντηση δεν είναι «9»: Εσύ μπορείς να λύσεις τον μαθηματικό γρίφο που τους έχει γονατίσει όλους; menshouse.gr Ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει: Τα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις μπλέξει με νάρκισσο σύντροφο menshouse.gr Το τηλεοπτικό κανάλι που βάζει… πλάτη στον αγώνα του Σαμαρά instanews.gr Η απόλυτη Ελληνίδα: Βίκυ Κάβουρα, δεν υπάρχουν λόγια… (Pics) dailymedia.com.gr To αουτσάιντερ που μπαίνει στη μάχη: Διεκδικεί τη θέση του Μητσοτάκη στην ηγεσία ΝΔ instanews.gr Πατάς το Play και ο κόσμος έξω παύει να υπάρχει: Το Netflix έφερε την ταινία που μας μεγάλωσε menshouse.gr «Βρέθηκε η νικήτρια»: Η εντυπωσιακή παίκτρια που ξετρέλανε τους 4 κριτές του «The Voice» (Vid) dailymedia.com.gr Γύρισμα του Πήλιου από αριστερά, ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ! (vid) SHARE