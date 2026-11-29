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H AEK βγήκε οργανωμένα στην αντεπίθεση, ο Μάγιερ άνοιξε στα αριστερά για τον Πήλιο, ωραία συρτή σέντρα του τελευταίου, με τον Γιόβιτς με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή, να βάζει την Ένωση σε θέση οδηγού στο ντέρμπι!