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O Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου εξήγησε πως είναι συνολικά μια δύσκολη μέρα για την Εθνική ομάδα, ενώ τόνισε ότι οι παίκτες του έπαιξαν με περηφάνεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκτός από το τέταρτο δεκάλεπτο, για το οποίο είχαμε συζητήσει στα αποδυτήρια ότι θα μπαίναμε στο δεύτερο ημίχρονο καλύτεροι και πιο έτοιμοι, γιατί γνωρίζαμε ότι θα μας πιέσουν, δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε την μπάλα. Πέτυχαν κάποια πολύ σημαντικά τρίποντα στο πρώτο διάστημα, τα οποία τους έδωσαν αυτοπεποίθηση.

Στη συνέχεια, συνολικά, παλέψαμε σκληρά. Όλοι πάλεψαν σκληρά και παίξαμε με περηφάνια. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς, αλλά στη ζωή υπάρχουν πάντα τα πάνω και τα κάτω. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε μπροστά.