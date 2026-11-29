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Ο Σιμόν Μπάνζα «σημάδεψε» για δεύτερη φορά το δοκάρι, στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με την ΑΕΚ, αυτή τη φορά με κεφαλιά από όμορφη σέντρα του Κένι.