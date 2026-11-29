Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Νέο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Μπάνζα (vid) 29-11-2026 21:48 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ο Σιμόν Μπάνζα «σημάδεψε» για δεύτερη φορά το δοκάρι, στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με την ΑΕΚ, αυτή τη φορά με κεφαλιά από όμορφη σέντρα του Κένι. Δείτε το βίντεο: Η απόλυτη Ελληνίδα: Βίκυ Κάβουρα, δεν υπάρχουν λόγια… (Pics) dailymedia.com.gr Ευλογία για τον Νίστρουπ... menshouse.gr Πατάς το Play και ο κόσμος έξω παύει να υπάρχει: Το Netflix έφερε την ταινία που μας μεγάλωσε menshouse.gr «Βρέθηκε η νικήτρια»: Η εντυπωσιακή παίκτρια που ξετρέλανε τους 4 κριτές του «The Voice» (Vid) dailymedia.com.gr To αουτσάιντερ που μπαίνει στη μάχη: Διεκδικεί τη θέση του Μητσοτάκη στην ηγεσία ΝΔ instanews.gr Το τηλεοπτικό κανάλι που βάζει… πλάτη στον αγώνα του Σαμαρά instanews.gr Ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει: Τα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις μπλέξει με νάρκισσο σύντροφο menshouse.gr Κι όμως η απάντηση δεν είναι «9»: Εσύ μπορείς να λύσεις τον μαθηματικό γρίφο που τους έχει γονατίσει όλους; menshouse.gr Νέο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Μπάνζα (vid) SHARE