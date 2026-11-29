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Νέα ανησυχία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός στάθηκε εκ νέου άτυχος, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 39ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την Bundesliga, με τον Φάμπιο Σίλβα να παίρνει τη θέση του.

Ο Καρέτσας έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο προβλήματα κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, τον Σεπτέμβριο απέναντι στη Βιγιαρεάλ και τον Οκτώβριο κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου.

Πλέον, αναμένεται η επίσημη ενημέρωση της Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Έλληνα διεθνούς, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη η φύση και η σοβαρότητα του προβλήματος.