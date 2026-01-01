Πρέπει να δείξει δυναμική που αλλάζει τα δεδομένα του

Βασικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό η απόκτηση παικτών που θα κάνουν τη διαφορά στο χορτάρι, με την κατάστασή του να «γεννά» κι άλλες απαιτήσεις.

Δύσκολη περίοδος μεταγραφών η χειμερινή. Ο Ιανουάριος προσφέρεται κυρίως για δανεισμούς παικτών που δεν έχουν ρόλο στην ομάδα τους. Κανείς δε θα δεχτεί εύκολα να παραχωρήσει παίκτη ρόλου, εκτός αν πάρει χρήματα περισσότερα απ’ την αξία του.

Κατά συνέπεια ο Παναθηναϊκός όλοι περιμένουν πως θα συγκεντρώσει δυσκολίες. Καθώς πρέπει να κάνει πολλές και σημαντικές κινήσεις. Πέρα απ’ την απόκτηση των Τετέι - Κοντούρη και το «καπάρωμα» Παντελίδη, οι σοβαρότερες – σε επίπεδο άμεσης προσφοράς και αλλαγής στάτους – προσθήκες, θα ακολουθήσουν.

Τερματοφύλακας, αριστερός μπακ, κεντρικός χαφ, επιτελικός μέσο, εξτρέμ και βλέπουμε. Το παν για το «Τριφύλλι» είναι να βρει τους παίκτες που πραγματικά θα του κάνουν τη διαφορά. Θα αλλάξουν τις ισορροπίες σε στοιχεία που απουσιάζουν. Όπως η προσωπικότητα, η αθλητικότητα, η φαντασία, το ξεκάθαρο ταλέντο.

Όσους αστερίσκους κι αν βάζουμε λόγω των δυσκολιών του εγχειρήματος, η αλήθεια είναι πως η αναζήτηση παικτών και η απόκτησή τους, δεν αρκούν. Όπως θα συνέβαινε σε κάθε άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει τις συνθήκες που τον αναγκάζουν να δείξει μέσω της μεταγραφικής περιόδου, μια αλλαγή δυναμικής και δεδομένων στην ίδια την ύπαρξή του.

Πολλά λεφτά έχει ξοδέψει ξανά και απέτυχε. «Ψαγμένες» κινήσεις έκανε ξανά, πάλι απέτυχε. Πολλές μεταγραφές στα μέσα της σεζόν, έχει κάνει. Δεν του εξασφάλισε τίποτα αυτό. Οι «πράσινοι» πρέπει να βρουν τρόπο να δείξουν τη νέα τους δυναμική μέσω της μεταγραφικής περιόδου. Όπως το αντιλαμβάνεται αυτό ο καθένας.

Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για την πρώτη μεταγραφική περίοδο με Μπενίτεθ στον πάγκο, Μπαλντίνι σε ρόλο συμβούλου, Κορόνα τεχνικό διευθυντή, Κοτσόλη αθλητικό διευθυντή. Αυτόματα λοιπόν οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Γιατί πρόκειται για ανθρώπους που ο κόσμος με το δίκιο του εμπιστεύεται περισσότερο συγκριτικά με προηγούμενες καταστάσεις. Παράλληλα, τους βλέπει σαν το… σωσίβιο που θα κρατηθεί ο Παναθηναϊκός για να γλιτώσει τον πνιγμό στη φουρτούνα.

Κοινώς, είναι η πρώτη περίοδος που πραγματικά η προσμονή του κόσμου είναι σα να φωνάζει προς αυτούς «σώστε μας». Όσο λάθος κι αν μας φαίνεται αυτό το αίσθημα, είναι μια κατάσταση που δικαιολογείται λόγω των όσων έχει τραβήξει ο κόσμος. Απ’ τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα και οι άνθρωποι, επιβάλλεται αυτή η δυναμική να φανεί.

Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει απλά να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται. Πρέπει να εντυπωσιάσει. Όπως το εκλαμβάνεται αυτό ο καθένας. Εντυπωσιασμός δεν είναι μόνο να έρθει το μεγάλο όνομα. Θα είναι και η διαφορετική λογική, με νεότερους παίκτες πραγματικά ταλέντα, απ’ αυτούς που κανείς δεν περιμένει πως θα έρθουν στον Παναθηναϊκό σε αυτό το σημείο της καριέρας τους.

Θέλει να φανερώσει ο Παναθηναϊκός την ανωτερότητά του απ’ τον ανταγωνισμό. Ο οποίος βαθμολογικά έχει ξεφύγει, οπότε εκεί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τον συναγωνιστεί. Πρέπει κάπου να το κάνει και οι μεταγραφές μας αρέσει δεν μας αρέσει, είναι πεδίο δράσης σπουδαίο σε τέτοιες περιπτώσεις. Για να γίνει επίδειξη δυναμικής και αλλαγής στον Παναθηναϊκό, συνδυαστικά με την ουσία της ποιοτικής ανόδου του ρόστερ.