Προτεραιότητα για την Γιουβέντους η ανανέωση με Γιλντίζ

Οι «μπιανκονέρι» παλεύουν εδώ και καιρό να πείσουν τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ο Κενάν Γιλντίζ αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της Γιουβέντους την φετινή σεζόν, με την διοίκηση της Βέκια Σινιόρα να έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωση του συμβολαίου του 20χρονου μεσοεπιθετικού.

Η Γιουβέντους προτείνει πενταετή επέκταση στο συμβόλαιο του Γιλντίζ και διπλασιασμό των αποδοχών του δίνοντας του έξι εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να πει το «ναι».

Μέσα στην εβδομάδα οι ιθύνοντες της Γιουβέντους θα έχουν νέα σειρά επαφών με την πλευρά του Τούρκου μεσοεπιθετικού, προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία και να μπει ένα τέλος στο σίριαλ.