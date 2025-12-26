Μια... ανάσα από την Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Νέβες

Κοντά σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχει έρθει σε συμφωνία με την Αλ Αχλί για την απόκτηση του Ρούμπεν Νέβες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Σαουδάραβες για την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου χαφ.

Ο Νέβες την τελευταία διετία με την φανέλα της Αλ Χιλάλ μετράει 67 συμμετοχές κι 8 γκολ, ενώ έχει πλούσια εμπειρία από την Premier League, αγωνιζόμενος από το 2017 έως το 2023 στην Γουλβς.

Ο 28χρονος χαφ αποτελεί προσωπική εισήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ, που βλέπει στο πρόσωπο του Νέβες τον ποδοσφαιριστή που θα θωρακίσει την μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.