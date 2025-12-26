Μια... ανάσα από την Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Νέβες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Σαουδάραβες για την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου χαφ.
Ο Νέβες την τελευταία διετία με την φανέλα της Αλ Χιλάλ μετράει 67 συμμετοχές κι 8 γκολ, ενώ έχει πλούσια εμπειρία από την Premier League, αγωνιζόμενος από το 2017 έως το 2023 στην Γουλβς.
Ο 28χρονος χαφ αποτελεί προσωπική εισήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ, που βλέπει στο πρόσωπο του Νέβες τον ποδοσφαιριστή που θα θωρακίσει την μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.