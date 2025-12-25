Η… μαγεία της ΑΕΚ, η κόντρα (σε όλους) και οι μεταγραφές

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου δίνει ευχές και κάνει σκέψεις για όσα πέτυχε ήδη η ΑΕΚ και όσα έρχονται εντός κι εκτός γηπέδων.

Μαγικό πράγμα οι γιορτές. Εκεί που είσαι μπαϊλντισμένος, κατάκοπος από τις συνεχείς εργασιακές απαιτήσεις και την αφόρητη κίνηση που σε τρελαίνει, βλέπεις την πόλη στολισμένη, τα παιδάκια να λένε τα κάλαντα και τα χαμόγελα να είναι απλόχερα και όλα ξαφνικά φαίνονται πιο ωραία. Αν και για όσους κινούνται γύρω από την κοινωνία της ΑΕΚ και παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχει εδώ και καιρό ακόμα ένας τρόπος να χαμογελάς πλατιά και να είσαι ευτυχισμένος.

Είναι η μαγεία της ΑΕΚ. Ξέρετε, έχει παρερμηνευθεί λίγο από διάφορους αμαθείς που έλεγαν τσιτάτα χωρίς να κατανοούν την σημασία τους. Δεν είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Είναι ξεχωριστό να είσαι ΑΕΚ, γιατί καταφέρνεις να βιώνεις τόσο έντονα και διαφορετικά συναισθήματα που άλλοι δεν μπορούν να κατανοήσουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν και όπως συμβαίνει συνολικά σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθούν να σε βγάλουν «πειραγμένο». Οσοι δεν θέλουν, δεν θα καταλάβουν ποτέ.

Πώς να εξηγήσεις εκείνη την έκρηξη συναισθημάτων το βράδυ της Σαμψούντας; Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις κραυγές που έμοιαζαν να έρχονται από το ελληνικό παρελθόν εκείνων των χωμάτων; Ποιος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να μπαίνει διαπασών το «τσιφτετέλι τούρκικο» για να τους τρελαίνει. Η ΑΕΚ να ακουμπά στην Ιστορία. Από εκείνο το περίφημο συνθηματάκι στον τοίχο της Νέας Ιωνίας που έγραψε ο δικός μας άνθρωπος, μέχρι το σήμερα μια ολόκληρη αιωνιότητα.

Κόντρα

Αφού μπήκαμε σε… μουντ τραγουδιών και γιορτινού κλίματος, να σας πω ένα ακόμα που ανακάλυψα πρόσφατα από έναν φίλο. Να βλέπεις την υποδοχή που ετοίμασε ο κόσμος της ΑΕΚ στον Νίκολιτς και τους παίκτες του το βράδυ του τελευταίου αγώνα της χρονιάς και να βάζεις τέρμα την «Κόντρα» της Αννούλας. Δοκιμάστε το. Ετσι κι αλλιώς, η μόνη μεγάλη αλήθεια αυτών των αθλητικών στιγμών είναι πως η ΑΕΚ κάνει εντυπωσιακά πράγματα μέσα και έξω από τα γήπεδα, μόνη της, κόντρα σε όλους.

Αντιλαμβάνομαι, πως όλο αυτό φαντάζει ξένο και περίεργο. Είναι μια κοινωνία που έχει μάθει στους συμβιβασμούς, μια αθλητική πολιτεία που έχει μάθει να κινείται σε λεπτές ισορροπίες. Θυμάμαι από πέρυσι εκείνες τις συμβουλές/απειλές με αφορμή την υπόθεση πάρκινγκ. Πως θα τα βρει μπροστά του ο καθένας, πως δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Μαντέψτε: η ΑΕΚ άλλαξε τους όρους που παίζεται το παιχνίδι. Μόνη της, κόντρα σε όλους. Περίεργο ε; Αλλά πραγματικό. Και όσο προσπαθούν να το ερμηνεύσουν με τα δικά τους κριτήρια, τόσο πέφτουν στα βράχια.

Αναλογιστείτε, πως το τελευταίο όνειρο της προπαγάνδας αφορούσε μια υποτιθέμενη προσέγγιση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Πέραν του ό,τι αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στα παραμύθια της Χαλιμάς, υπάρχει και αυτή η ρημάδα η αλήθεια. Που ήρθε μέσω της δήλωσης Ηλιόπουλου, που τα έβαλε ευθέως με την λίγκα και την ηγεσία της, για όσα κάνουν ή δεν κάνουν στο ποδόσφαιρο. Πάει κι αυτό το αφήγημα. Τώρα, πρέπει να μάθετε να ζείτε χωρίς βαρβάρους. Δεν είναι πια η λύση για τα ζητήματα και το σπάσιμο της σύμπραξης του αίσχους.

Ο μπούσουλας

Μέχρι να συμβεί αυτό η ΑΕΚ μπορεί να απολαμβάνει τα κατορθώματα της εντός γηπέδου. Είναι πρώτη στην βαθμολογία για πρώτη φορά έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια στην αλλαγή του χρόνου. Εχει οκτώ συνεχόμενες νίκες, δέκα νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχει επιστρέψει στην Ευρώπη και βρίσκεται στην φάση των «16» καλύτερων της διοργάνωσης, θα παίξει σίγουρα την άνοιξη στα ευρωπαϊκά κύπελλα και έχει κάνει ήδη πάταγο, όντας η καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση, έχοντας πετύχει ιστορικές νίκες και επικές ανατροπές.

Τώρα, η ΑΕΚ οφείλει να ετοιμαστεί κατάλληλα για την συνέχεια. Ακούω και διαβάζω διάφορα, αλλά πολλές φορές η αλήθεια είναι μπροστά στα μάτια μας. Στην περίπτωση της ΑΕΚ έρχεται συχνά μέσα από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς, που δείχνει την πραγματικότητα και ενόψει των μεταγραφών. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια ανοιχτή διαδικασία αναδόμησης. Αυτό σημαίνει πως είναι μια ομάδα που ακόμα «χτίζεται». Τα υλικά πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα και να μην αφορούν μια στενή περίοδο λίγων αγώνων, αλλά το βάθος του ορίζοντα.

Ο Ριμπάλτα έχει μιλήσει για τρεις μεταγραφικές περιόδους και βρισκόμαστε στο κατώφλι της δεύτερης. Οσα συνέβησαν το καλοκαίρι αφήνουν θετικό πρόσημο και δείχνουν μια συνταγή επιτυχίας, που πήγε καλά και άρα η ΑΕΚ θα πρέπει να βαδίσει πάνω σε αυτό και για τον χειμώνα. Αρα, το κρίσιμο δεν είναι να κερδηθούν οι εντυπώσεις, αλλά να έρθουν οι παίκτες εκείνοι που θα καταστήσουν την ΑΕΚ πανίσχυρη για την διεκδίκηση των τριών στόχων της: πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό!