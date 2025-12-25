Fox Sports: «Θέλει άμεσα τον Γιακουμάκη και πιέζει η Οβιέδο»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό, αναφορικά με το ενδιαφέρον που έχει προκύψει από την πλευρά της Οβιέδο για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Αυτή τη φορά το «χτύπημα» ήρθε από την μεξικανική έκδοση του Fox Sports, αφού ο δημοσιογράφος, Νταβίν Εσπινόζα, αναφέρει ότι η ισπανική ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Έλληνα στράικερ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Ρεάλ Οβιέδο είναι διατεθειμένη να «σπάσει» τον δανεισμό του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, μπαίνοντας απευθείας σε επαφές με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

Η Ρεάλ Οβιέδο έχει ήδη ξεκινήσει τη δραστηριότητά της στη χειμερινή μεταγραφική αγορά και ένα από τα ονόματα στη λίστα της είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Σύμφωνα με τον Νταβίντ Εσπινόζα, δημοσιογράφο του FOX Sports Mexico, ο ισπανικός σύλλογος ενδιαφέρεται να υπογράψει τον Έλληνα επιθετικό αυτό το χειμώνα, με σκοπό να τερματίσει τον τρέχοντα δανεισμό του στον ΠΑΟΚ και να ολοκληρώσει μια μόνιμη μεταγραφή, αν και το ποσό της μεταγραφής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η Οβιέδο βρίσκεται επί του παρόντος στην 17η θέση της ισπανικής La Liga με 11 βαθμούς, πέντε βαθμούς μακριά από την ζώνη της σωτηρίας, και ο σύλλογος προσέλαβε τον πρώην προπονητή της Πατσούκα και της Βαγιαδολίδ, Γκιγιέρμο Αλμάδα.

Η πιθανή μεταγραφή έχει ανοίξει ένα πολύπλευρο σενάριο, καθώς η Κρουζ Αζούλ εξακολουθεί να κατέχει το συμβόλαιο του παίκτη. Αυτό τοποθετεί τον μεξικάνικο σύλλογο σε θέση κλειδί σε οποιεσδήποτε διαπραγμάτευση, με τη δυνατότητα να επωφεληθεί εάν φτάσει μια προσφορά που να συνάδει με την αγοραστική αξία και τη κατάσταση του συμβολαίου του Έλληνα επιθετικού».