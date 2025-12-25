Το πόρισμα και το θέατρο σκιών

Φτάσαμε στο μαξιλαράκι των διακοπών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αφού έπρεπε να δώσει μάχη με τις παθογένειές του αλλά και τις ατυχίες του. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Συμπεράσματα για την δυναμική των ομάδων μπορούν να βγούνε εύκολα αυτή τη στιγμή. Οι διεκδικητές είναι τρεις, ο Παναθηναϊκός εκτιμώ έκανε ότι μπορούσε για να μην είναι. Και δική μου εκτίμηση, κάνει ότι μπορεί για να μην είναι και του χρόνου, αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε στο μέλλον.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πρώτος γιατί πλήρωσε το ρηχό του ροτέισον, αυτό που ο ίδιος φρόντισε να υπάρχει με την διαχείριση στο θέμα φορ, αλλά και αυτό που προέκυψε με τους πολλούς τραυματισμούς που είχε. Θα μπορούσε να ήταν μακρύτερα από την κορυφή αν δεν είχε ανταποκριθεί στα ντέρμπι. Κερδισμένα τα τέσσερα στα πέντε, αυτά δηλαδή που παίχτηκε ποδόσφαιρο. Με τον Παναθηναϊκό εκτιμώ πως δεν παίχτηκε και η εικόνα των δύο ομάδων στη τελευταία αναμέτρηση, επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύω σε μεγάλο βαθμό.

Ο Ολυμπιακός έδειχνε άτρωτος αλλά δεν έβλεπε τα σημάδια. Πολλά κερδισμένα παιχνίδια με τύχη, δεν περίμενε με τίποτα να κάνει δύο γκέλες σερί. Γιατί γκέλα θεωρείται για αυτόν τον Χαριλάου, γκέλα ήταν σίγουρα και με την Κηφισιά. Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ δεν ήταν τόσο αποδοτικό φέτος και αυτό είναι λογικό. Δεν βασίζεται σε διάθεση κυριαρχίας, αλλά σε εντάσεις, κατάκτηση δεύτερης μπάλας, σημάδι στον «ψηλό» με τον Ελ Γκαμπί να δίνει λύσεις. Δεν υπάρχει μισή μεταγραφή που να έχει κάνει διαφορά, το βάθος σε στόπερ, μπακ και πλάγιους είναι εμφανές και χρειάζεται ένα ρεκτιφιέ.

Η ΑΕΚ απέκτησε δυναμική μέσα από τα αποτελέσματα και αρκετή δόση τύχης, αλλά πήρε και μεγάλα αποτελέσματα. Ούτε που κατάλαβε πως βρέθηκε πρώτη, αφού η επικοινωνιακή πολιτική «Στέλιος Καζαντζίδης» ήρθε σε αντίθεση με το αποτέλεσμα.

Και κάπου εδώ, διακρίνω κάποια τρομακτικά θέματα για να μεταφερθούμε στο παρασκήνιο. Όπως για παράδειγμα, πως η αρθρογραφία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για την ΕΠΟ είναι σχεδόν ίδια. Ο Λανουά, ο Γκαγκάτσης, η ΚΕΔ, τα γνωστά.

Παράλληλα, η χαρά που αντιμετωπίστηκαν οι δηλώσεις του Γιάννη – ο Ολυμπιακός και το Αιγάλεω να κερδίζουν – Σπάθα και από τις δύο πλευρές. Δηλώσεις εναντίον του Μάκη Γκαγκάτση.

Επίσης διακρίνω ένα μοτίβο στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ούτε ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος ήταν ποτέ σε αυτή μάλλον, ούτε μετακόμισε στο λιμάνι. Δεν έχω την ακραία απαίτηση να κράξουν, αλλά εδώ μιλάμε πως μου έχει δοθεί η αίσθηση πως ο αξιαγάπητος Γιαννάκης, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Εγώ πιστεύω πως στο τέλος της ημέρας θα τα βρούνε τα κουμπαράκια. Υπάρχει μία εσάνς άρνησης από την πλευρά της επίσημης ΑΕΚ για την παρουσία του Γιαννάκη στον Ολυμπιακό, αλλά ένας Γιαννάκης δεν μπορεί να χαλάσει μία τόσο ισχυρή σχέση.

Το θέμα είναι γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός και το κακέκτυπό του, δεν ανέχονται να χάνουν βαθμούς από την… πλέμπα. Και άντε ο Ολυμπιακός έχει την υποδομή και την κουλτούρα να υποστηρίξει το δόγμα «κράτος είναι ο Ολυμπιακός». Η ΑΕΚ τι ακριβώς πιστεύει πως κάνει;

Έχει πλάκα το θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς να κάνει χαβαλέ την συγκεκριμένη κατάσταση. Τον Ηλιόπουλο να λέει πως θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο και ο περίγυρός του να αποθεώνει Γιάννη Σπάθα και τον Θωμά, τον Μαρινάκη να μιλάει για διαιτησία μετά από ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που ο Ευαγγέλου τον έπαιξε 90-10.

Προφανώς έχει αποδειχτεί ιστορικά πως το Λεκανοπέδιο είναι αδύναμο να υποστηρίξει οτιδήποτε παρέχει ισορροπία και πως μόνο προερχόμενοι από τον ΠΑΟΚ άνθρωποι έχουν την διάθεση να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν όπως και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Άρα θα παρακολουθούμε το θέατρο σκιών για να δούμε απλά πότε θα εκτεθούν. Στο τέλος της ημέρας άλλωστε, ο καλύτερος ποδοσφαιρικά θα επικρατήσει.