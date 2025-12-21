Κριτική Παναθηναϊκού: Κότσαρης και Καλάμπρια διασώθηκαν, οι υπόλοιποι φώναξαν ότι… χρειάζονται αλλαγή

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Κότσαρης και Καλάμπρια ήταν αυτοί που «διασώθηκαν», παρά την κάκιστη εικόνα της ομάδας τους.

Κωνσταντίνος Κότσαρης: Μπορεί να δέχτηκε δύο γκολ και ο Παναθηναϊκός να ηττήθηκε, όμως πραγματοποίησε κάποιες σπουδαίες αποκρούσεις και ο ίδιος στάθηκε αξιοπρεπέστατα και κράτησε σε... χαμηλά επίπεδα τον δείκτη του σκορ.

Αχμέντ Τουμπά: Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, έδωσε πολλές μάχες, ενώ πάνω του κόντραρε η μπάλα στο γύρισμα του Κωνσταντέλια, για να γίνει το 1-0.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο, με τον ΠΑΟΚ να επιτίθεται διαρκώς και τον ίδιο να δίνει πολλές μονομαχίες. Στο δεύτερο γκολ έχασε εντελώς το μαρκάρισμα του Μύθου και φέρει φυσικά τεράστια ευθύνη, αφού δεν πήδηξε καν προς την μπάλα. Έσωσε πάντως στο 70' την ομάδα του από το σίγουρο 3-0.

Τιν Γεντβάι: Έπαιξε ως δεξιός μπακ και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον Κωνσταντέλια, ενώ επιθετικά δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στην ομάδα του.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να τον βάλει στο αριστερό άκρο της άμυνας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ξεδιπλώσει τις επιθετικές του αρετές. Παρόλα αυτά, στα μετόπισθεν ήταν γενικά σταθερός, ενώ επιθετικά έβγαλε κάποιες υπέροχες μπαλιές για τους συμπαίκτες του.

Μανώλης Σιώπης: Έτρεξε πολύ, αλλά αυτό δεν αρκεί... Έχασε κρίσιμες μονομαχίες στην μεσαία γραμμή, ενώ στην φάση του 1-0 τον κέρδισε κατά κράτος ο Τάισον, δημιουργώντας έτσι όλο τον χώρο για τον Κωνσταντέλια.

Πέδρο Τσιριβέγια: Προσπάθησε με μακρινές μεταβιβάσεις να φτιάξει φάσεις για τους συμπαίκτες του στο πρώτο ημίχρονο, όμως γενικά το «Τριφύλλι» έχασε ολοκληρωτικά την «μάχη» της μεσαίας γραμμής.

Τάσος Μπακασέτας: Δεν του βγήκε ιδιαίτερα το παιχνίδι και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του επιθετικά σε κανένα σημείο. Στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για να βάλει τους «πράσινους» στο ματς.

Ανάς Ζαρουρί: Μια από τα ίδια και για τον Μαροκινό, με τις ατομικές ενέργειες που προσπάθησε να μην έχουν αποτέλεσμα. Έχασε και κάποια κοντρόλ σε φάσεις που υπήρχαν καλές προϋποθέσεις κι έτσι ήταν ακίνδυνος για την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ματέους Τετέ: Ούτε ο Βραζιλιάνος έκανε την διαφορά για την ομάδα του, παίζοντας χωρίς ουσία και φαντασία. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ταλαιπώρησε ούτε στο ελάχιστο τους αντιπάλους του.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Στο πρώτο ημίχρονο πήγε να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ με σουτ υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, όμως πέραν αυτής της φάσης δεν άγχωσε καθόλου τους αντίπαλους αμυντικούς και δεν προσέφερε τίποτα.

Άνταμ Τσέριν: Δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερο στην εικόνα του αγώνα με την είσοδό του από τον πάγκο, με το «Τριφύλλι» να δυσκολεύεται πολύ να κρατήσει μπάλα.

Μίλος Πάντοβιτς: Εντελώς αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα, δεν τροφοδοτήθηκε ποτέ και δεν απείλησε την εστία του ΠΑΟΚ.

Γιάννης Κώτσιρας: Δεν έδωσε κάτι ιδιαίτερο στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Δεν φάνηκε στο διάστημα που αγωνίστηκε, με τον Παναθηναϊκό να είναι γενικά ακίνδυνος.

Βισέντε Ταμπόρδα: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.