Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη και Γεντβάι η ενδεκάδα για ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ, ενώ έδωσε φανέλα βασικού και στον Τιν Γεντβάι.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε (19:30) από τον ΠΑΟΚ, με στόχο να πανηγυρίσει ένα μεγάλο «διπλό» και να πάρει τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στην συνολική του συγκομιδή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σάντσες, Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Λαφόν και Ντέσερς.

Ο πολύπειρος Ισπανός προπονητής έδωσε φανέλα βασικού σε Γεντβάι, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Καλάμπρια κι έτσι μένει να φανεί εάν ο σχηματισμός της ομάδας θα έχει τρεις ή τέσσερις στην άμυνα.

Στην μια περίπτωση, ο Κότσαρης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Γεντβάι, Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν θα είναι τα στόπερ, με τον Καλάμπρια να παίζει όλη την δεξιά πτέρυγα και τον Ζαρουρί την αριστερή. Σιώπης και Τσιριβέγια θα ξεκινήσουν στην μεσαία γραμμή, ενώ πίσω από τον Σφιντέρσκι θα είναι οι Μπακασέτας και Τετέ.

Στο εναλλακτικό πλάνο, ο Κότσαρης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ο Καλάμπρια θα πάρει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο Γεντβάι στο δεξί, με τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ. Στην μεσαία γραμμή θα είναι οι Σιώπης και Τσιριβέγια, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Μπακασέτα και Τετέ πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούρισιτς, Νίκας, Βιλένα και Πάντοβιτς.