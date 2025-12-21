Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Νέα εύκολη επέμβαση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Γκαράτε (vid) 21-12-2025 18:15 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet Ατρόμητος ΠΡΟΣΩΠΑ Λευτέρης Χουτεσιώτης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης μάζεψε δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα το σουτ που έκανε ξανά ο Γκαράτε. Η απόκρουση: Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Νέα εύκολη επέμβαση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Γκαράτε (vid) SHARE