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Νέα εύκολη επέμβαση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Γκαράτε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης μάζεψε δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα το σουτ που έκανε ξανά ο Γκαράτε.

Η απόκρουση:

Νέα εύκολη επέμβαση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Γκαράτε (vid)