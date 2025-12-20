Η ΑΕΚ από την κατάρα των 9 σερί ηττών σε μεγάλα παιχνίδια, έχτισε μια ψυχολογία «Impossible is Nothing»!

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην καλύτερη της φάση όντας μέσα και στους τρεις στόχους της και μάλιστα, με τις ιδανικότερες των συνθηκών. Η επιτυχία είναι αγωνιστική αλλά και πνευματική, καθώς, μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα, δημιουργεί πρώτα απ’ όλα στον ίδιο της τον εαυτό την αίσθηση ότι πλέον, όλα είναι πιθανά!

Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που πέρυσι βίωσε έναν εφιάλτη - ο οποίος συνεχίστηκε και φέτος στο ξεκίνημα - γνωρίζοντας εννέα σερί ήττες συνολικά σε ντέρμπι, να μπορεί να αποτινάξει από πάνω της αυτή την «κατάρα» και την «ηττοπάθεια» σε μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια που έχανε ασταμάτητα κάτι που τη διέλυε ψυχολογικά όσο αυτό επεκτείνονταν. Η ΑΕΚ, με το διπλό στη Λεωφόρο, τους ευρωπαικούς θριάμβους σε Φλωρεντία-Σαμψούντα, το σερί που έχει χτίσει και τον τρόπο με τον οποίο πήρε τον «τελικό» με την Κραϊόβα και μαζί την 3η θέση στη League Phase του UEFA Conference League χτίζει μια ισχυρή ψυχολογία και ένα μέταλλο νικητή που είναι απαραίτητο να έχεις για να κάνεις πρωταθλητισμό και να διακριθείς στην Ευρώπη.

Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να μπορεί να βγάλει αυτή την αντίδραση που έβγαλε η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς σε ένα παιχνίδι τέτοιας βαρύτητας. Το διακύβευμα θυμίζω ήταν μεγάλο. O Δικέφαλος έπαιζε την οκτάδα και κατ’ ουσίαν, την ευρωπαϊκής της προοπτική στο σύνολο της και παρ’ ότι το ματς στράβωσε χοντρά είχε τα ψυχικά αποθέματα, το μέταλλο αλλά και την αγωνιστική ταυτότητα - μέσα από το plan b του προπονητή της ο οποίος από τη στιγμή που η Κραϊόβα ταμπουρώθηκε και το ματς φώναζε για ακραίους καθώς ο άξονας ήταν μπλοκαρισμένος, έδωσε πλάτος με τη χρησιμοποίηση καθαρόαιμων εξτρέμ (Ελίασον-Κουτέσα) - να το γυρίσει ολοκληρωτικά με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Θυμίζω πως η ισοφάριση του Κουτέσα, έρχεται μέσα από την τέλεια επίθεση, όπου οι παίκτες του Νίκολιτς, κυκλοφορούν την μπάλα πάνω από ένα λεπτό και αλλάζουν 21 πάσες μέχρι να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο και τη σωστή επιλογή που θα φέρει με τις καλύτερες των προϋποθέσεων την μπάλα στα ρουμανικά καρέ. Ο Νίκλας Ελίασον το έκανε με αρτιότητα, ο Κουτέσα εκτέλεσε τέλεια και τα υπόλοιπα ειναι ιστορία. Ειναι πάντως μια επίθεση που στο σύνολο της θα μπορούσε εύκολα να διδκάσκεται σε σεμινάριο με θέμα: Build Up και ανάπτυξη / Αυτός ειναι ο ιδανικός τρόπος!

Όταν λοιπόν η ΑΕΚ δείχνει αυτή την ηρεμία, αυτή την υπομονή, αυτή την συγκέντρωση, αυτή την προσήλωση στο πλάνο του προπονητή και το κάνει σε ένα ματς που της έχει στραβώσει, σε ένα ματς υψηλής πίεσης όπου το διακύβευμα ήταν τόσο μεγάλο αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω. Τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο πως ο Μάρκο Νίκολιτς μέσα σε μόλις έξι μήνες δουλειάς, έχει καταφέρει να περάσει αφενός τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία και να φέρει τη δική του αγωνιστική ταυτότητα στην ΑΕΚ αλλά παράλληλα έχει καταφέρει να δημιουργήσει και ένα γκρουπ ενωμένο, πνευματικά δυνατό, με μέταλλο νικητή, που δεν τα παρατά ποτέ. Κάτι που το πιστώνεται στο 100%.

Ένα γκρουπ, που όπως είχε πει και πριν το ματς με την Άντερλεχτ με εκείνη την πορωτική του ομιλία στα αποδυτήρια θα πρέπει να παλεύει, να πιστεύει και να μην τα παρατά ποτέ. Όταν έχεις ως βασική σου αρχή αυτό, τότε όλα είναι πιθανά. Και οι παίκτες του το έκαναν πράξη το βράδυ της Πέμπτης, με μια μεγαλειώδη νίκη η οποία τους ανήκει ολοκληρωτικά μετά την κατάθεση ψυχής που έκαναν για να γυρίσουν το ματς και να πετύχουν έναν ακόμα στόχο που είχαν βάλει πριν πάνε στον επόμενο που είναι το ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ...